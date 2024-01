GNW-Adhoc: Ensurge Micropower hat die Genehmigung für zwei weitere US-Patente für seine Festkörper-Lithium-Mikrobatterie-Technologie erhalten

^SAN JOSE, Kalifornien, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower

(OSE: ENSU und OTCQB: ENMPY) (?Ensurge" oder das ?Unternehmen"), ein führender Anbieter von Festkörper-Lithium-Mikrobatterien für eine neue Generation von Wearables, Hearables und IoT-Geräten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Zulassungsbescheide für zwei weitere Patente erhalten hat, die im Jahr 2020 eingereicht wurden und die innerhalb von drei Monaten formell ausgestellt werden. Die beiden Patentanmeldungen decken die Kerntechnologie der Batteriestapelung und der technischen Elektrolyte ab und ergänzen das erste Batteriepatent, das Ensurge am 22. August 2023 für die Herstellung und Verpackung von Festkörper-Mikrobatterien auf einem Edelstahlsubstrat erteilt wurde. Die Anmeldung dieser Patente wurde von Ensurge in einer Börsenmitteilung am 14. April 2020 bekannt gegeben und ist ein wesentlicher Bestandteil des Ensurge- Portfolios an geistigem Eigentum (IP). Am 29. August 2023 wurde außerdem ein unterstützendes Patent zur Barrieretechnologie für Edelstahl (US 11.742.363) erteilt, das das Kernportfolio an geistigem Eigentum in diesem Bereich ergänzt. ?Diese Patente betreffen Innovationen, die Ensurge zur Entwicklung einer neuen Klasse von Mikrobatterien für eine neue Generation von vernetzten Geräten einsetzt", sagte Arvind Kamath, Executive Vice President, Technology Development, von Ensurge. ?Die heutigen Hearable- und Wearable-Geräte benötigen eine höhere Energiedichte und schnellere Ladegeschwindigkeiten als bisher möglich, sowie anpassbare Formfaktoren und eine skalierbare Herstellbarkeit für große Mengen. Unsere Mikrobatterie-Technologien sind für die Bewältigung dieser Herausforderungen unerlässlich." Die Patente von Ensurge decken vier Innovationsbereiche ab, die das Unternehmen in einer Börsenmitteilung vom 23. Mai 2022 ausführlich dargelegt hat. Dazu gehören die Verwendung eines ultradünnen 10-µm-Stahlsubstrats, die Möglichkeit, Kernbatteriezellen auf diesem Substrat zu stapeln und zu verpacken, eine anodenlose Festkörper-Lithiumchemie und die Verwendung eines bewährten und skalierbaren Rolle-zu-Rolle-Verfahrens zur Herstellung der Batterien. Die Vorteile der Batterietechnologie von Ensurge wurden, wie vom Unternehmen am 16. Oktober 2023 bekannt gegeben, in einem von der American Chemical Society im Oktober 2023 veröffentlichten, von Experten begutachteten Perspektivpapier (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsenergylett.3c01839) beschrieben. Am 20. November 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass das Batteriedesign in der ersten Phase des Wettbewerbs den U.S. Department of Energy (DOE) Microbattery Design Prize (https://www.energy.gov/eere/ammto/microbattery-design-prize-phase- i-selections) gewonnen hat. Weitere Informationen über die Technologie von Ensurge und die vorläufigen Patentanmeldungen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.ensurge.com (http://www.ensurge.com). Über Ensurge Micropower Ensurge is Energizing Innovation(TM) - mit der ersten ultradünnen, flexiblen, zuverlässigen und grundlegend sicheren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie für tragbare Geräte, vernetzte Sensoren und weitere Anwendungen aus der Klasse 1-100 mAh. Die innovative Mikrobatterie von Ensurge ermöglicht energiedichte, wiederaufladbare Produkte, die optimal für Anwendungen mit Abmessungseinschränkungen geeignet sind, wie z. B. Hearables (Hörgeräte und kabellose Kopfhörer), digitale und gesundheitsbezogene Wearables, Sport- und Fitnessgeräte sowie IoT-Sensorlösungen, die die Energiegewinnung zur Stromversorgung von Alltagsgegenständen nutzen. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens im Herzen des Silicon Valley kombiniert patentierte Prozesstechnologie und Materialinnovation mit Produktionsmethoden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, um die Vorteile der Ensurge-Technologie auf etablierte und expandierende Märkte zu bringen. °