GNW-Adhoc: Rackspace Technology und Google Cloud AI ermöglichen BMG eine zehnmal schnellere Verarbeitung von Tantiemen als bisher

^LONDON, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (http://www.rackspace.com/), ein führender Anbieter von hybriden End-to-End- Multicloud-Technologielösungen, gab bekannt, dass es dazu beigetragen hat, bahnbrechende Serviceverbesserungen für Künstler und Songwriter zu ermöglichen, die beim Musikunternehmen BMG unter Vertrag stehen. Mithilfe der fortschrittlichen KI- und Big-Data-Funktionen von Google Cloud kann BMG Tantiemenzahlungen zehnmal schneller abwickeln und Musik 50 % schneller nachverfolgen. Diese Errungenschaft ist das Ergebnis der erfolgreichen Migration von 95 % der Anwendungen und Dienste von BMG auf Google Cloud durch das Elastic Engineering Team von Rackspace Technology. Die neue Cloud-basierte Plattform von BMG wird auch neue Datentools unterstützen, die das Unternehmen nach seiner Entscheidung, die Kontrolle über seinen zuvor ausgelagerten Vertrieb zu übernehmen und direkte Verträge mit führenden Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple abzuschließen, nutzen wird. Das viertgrößte Musikunternehmen der Welt wird es nutzen, um seinen Kunden mehr Transparenz und Zugang zu detaillierteren Daten zu bieten. Das Musikstreaming hat das Musikgeschäft grundlegend verändert. Heutzutage ist dies die häufigste Art des Musikkonsums. Plattformen wie Amazon Music, Apple Music, Spotify und YouTube Music haben ihre Nutzerzahlen kontinuierlich gesteigert, und die Künstler profitieren von diesem Trend. Aber die Dienste erzeugen auch riesige Datenmengen. Jeder Stream-Track erzeugt Datenpunkte, die nachverfolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Kunden ihre Zahlungen erhalten. Angesichts eines konstanten jährlichen Anstiegs des Datenaufkommens um 30 % und zur Bewältigung dieser Komplexität wechselte BMG strategisch zu Google Cloud, da das Unternehmen den Bedarf an verbesserten Tools wie KI, Google Kubernetes Engine (GKE) und BigQuery erkannt hatte, um die wachsenden Datenmengen zu verwalten und die betriebliche Effizienz effektiv zu optimieren. ?Dank der weiterentwickelten KI-Integration haben wir einen enormen Anstieg der Harmonisierung, Analyse und Verarbeitungsgeschwindigkeit von Daten erlebt. Und jetzt können wir Musik viel schneller kategorisieren, was uns hilft, bessere Entscheidungen zur Klassifizierung zu treffen", sagte Maxime Rousson, Cloud Architect bei BMG. ?Rackspace Technology hat uns auf diesem Weg sehr geholfen. Sie haben uns dabei unterstützt, die besten Dienste in Google Cloud zu entwickeln und zu gestalten." Gaurav Mittal, CTO bei BMG, sagte: ?Die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von Rackspace hat gut funktioniert, und gemeinsam haben wir ein komplexes Projekt der Cloud-Migration erfolgreich in Rekordzeit durchgeführt. Dieses Programm war ein wichtiger Meilenstein für unser jüngstes Plattform-Upgrade, das es BMG ermöglicht, die zukünftigen Kundenanforderungen zu erfüllen." Jürgen Stauber, General Manager DACH bei Rackspace Technology, fügte hinzu: ?Wir sind stolz darauf, unser Wissen und unser Know-how in dieses Projekt einbringen zu können und BMG bei der Entwicklung einer innovativen, skalierbaren und zuverlässigen Lösung zu unterstützen, die erhebliche Effizienzsteigerungen mit sich bringen und BMG dabei helfen wird, sich auf dem Markt als das künstlerfreundlichste internationale Plattenlabel der Welt zu positionieren. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Unternehmen wie BMG zu unterstützen, damit diese sicherstellen können, dass sie in der sich ständig weiterentwickelnden und dynamischen Geschäftslandschaft von heute erfolgreich sind." Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, hybriden Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Über BMG BMG ist ein integriertes Musikverlags- und Tonträgerunternehmen und das viertgrößte internationale Musikunternehmen der Welt. BMG zeichnet sich dadurch aus, dass es sich unermüdlich auf den globalen Service für seine Künstler und Songwriter konzentriert und kreative Einsichten und Unterstützung mit den besten Technologien und Analysen kombiniert. Die 22 Büros von BMG in 13 Kernmärkten repräsentieren über drei Millionen Songs und Aufnahmen, darunter viele der bekanntesten und erfolgreichsten Kataloge in der Geschichte der Popmusik. BMG ist im Besitz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns Bertelsmann, zu dessen weiteren Content-Unternehmen das Unterhaltungsunternehmen RTL Group und der Buchverlag Penguin Random House gehören. Mit seiner integrierten Technologieplattform, seiner künstlerfreundlichen Kultur und seinem Engagement, Künstlern zu helfen, ihr Einkommen zu maximieren, verfolgt BMG das Ziel, das beste Unternehmen in der Musikbranche zu sein, mit dem man geschäftlich verkehren kann. www.bmg.com Medienkontakte: Global: Natalie Silva, publicrelations@Rackspace.com (mailto:publicrelations@Rackspace.com) EMEA: Devika Mistry, devika.mistry@Rackspace.co.uk (mailto:devika.mistry@Rackspace.co.uk) °