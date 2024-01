IRW-News: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals beginnt mit der Planung der Explorationsarbeiten bei Rabbit Lake

IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals beginnt mit der Planung der Explorationsarbeiten bei Rabbit Lake

19. Januar 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) hat mit der Planung seines Explorationsprogramms in seinem Konzessionsgebiet Rabbit Lake in Ontario begonnen. Das Konzessionsgebiet Rabbit Lake befindet sich 14 km südöstlich der Stadt Temagami nahe Ontarios östlicher Grenze. Das etwa 1.040 Hektar große Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit umfasst 66 Claim-Einheiten. Phase 1 des Explorationsprogramms des Unternehmens wurde bereits abgeschlossen und umfasste Mineral-/Gesteinserkundungen und Probenahmen.

Für die Planung zu bewertende Zielsetzungen:

- Vollständige Einhaltung der Arbeitsverpflichtungen im Konzessionsgebiet Rabbit Lake.

- Fortsetzung der ersten Stichproben- und Bodenprobenahmeprogramme im Konzessionsgebiet, um weitere hochgradige Kobaltvorkommen aufzuzeigen.

- Mögliche IP-Untersuchung (Induzierte Polarisation) über einen großen Teil des Konzessionsgebietes Rabbit Lake. Die Untersuchung wird konzipiert, um Ziele aufzuzeigen, die auf hohe Gehalte und für mögliche Bohrkampagnen getestet werden können.

- Beginn einer Bohrkampagne auf Grundlage der Ergebnisse.

Kobalt ist das wichtigste Metall für die Produktion von Elektrofahrzeugbatterien, und die Nachfrage nach diesem wesentlichen Bestandteil von Elektrofahrzeugen wird in Zukunft stark ansteigen https://natural-resources.canada.ca/our-natural-resources/minerals-mining/mining-data-statistics-and-analysis/minerals-metals-facts/cobalt-facts/24981

. Kanada hat vor kurzem eine Vorschrift erlassen, nach der bis 2035 alle verkauften Pkw, Geländewagen, Crossover-Fahrzeuge und leichten Lkw mit Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoffantrieb ausgestattet sein müssen. Damit werden alle neuen benzinbetriebenen Fahrzeuge vom Markt genommen, und Kanada ist nicht das einzige Land, das sich in diese Richtung bewegt, denn auch andere Länder in Europa haben sich für ähnliche Vorschriften eingesetzt.

Diese Nachfrage nach Elektrobatterien wird zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach in Kanada produzierten kritischen Mineralien führen, da Unternehmen Batterien für den lokalen und internationalen Gebrauch herstellen https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/canadian-critical-minerals-strategy.html

. Die Bundesregierung investiert Milliarden in die Produktionsanlagen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten und Kanadas Wirtschaft und Bergbausektor wettbewerbsfähig zu halten. Quantum sieht sich selbst als potenziellen Lieferanten für diese Batterien in der Zukunft.

Quantums Konzessionsgebiete befinden sich in der Nähe des ertragreichen Reviers Cobalt (Ontario), das für seine hohen Gehalte, das nach ethischen Aspekten einwandfreie Angebot und den historischen Bergbau bekannt ist.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Direktor

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73313

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73313&tr=1

