NVIDIA - Highflyer-Aktie erstmals über 600 USD!

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 595,000 $ (Nasdaq)

Timing ist beim Trading bekanntlich (fast) alles. Zur Nvidia-Aktie hatte ich mich hier auf stock3 in den vergangenen Monaten genau zwei Mal geäußert, es waren Hinweise auf antizyklische Tradingchancen. Beide Male startete der Wert sofort die erwarteten Rallybewegungen.

Chart aus den stock3 Tradingchancen vom 2. November:

Chart aus der Analyse NVIDIA - KI-Fantasien könnten auch 2024 beflügeln vom 4. Januar:

Das Fazit dieser Analyse von Anfang Januar lautete:

Grundsätzlich besteht innerhalb der Seitwärtsrange seit dem Sommer kein akuter Handlungsbedarf. Dennoch könnte das kurzfristig konstruktive Setup erste, kleinere Einstiege interessant machen an den genannten Marken. Wer ein solides Signal abwarten möchte, könnte den Kursalarm auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange setzen, prozyklisch würde ein großes Kaufsignal oberhalb von 506 USD entstehen.

Im Nachhinein betrachtet war es die perfekte Ansage. Hätte man diese Analyse in Trades umgesetzt, wäre man mit zwei Teilpositionen dabei und deutlich im Plus. Die Trades wären zu keinem Zeitpunkt im Minus gewesen und in kürzester Zeit in die Zielzone gelaufen.

Auf dem aktuellen Kursniveau könnten kurzfristig orientierte Trader nun über Gewinnmitnahmen nachdenken, die Primärziele der Analysen aus dem November und Januar sind erreicht! Die Rally muss aber nicht zwangsläufig zu Ende sein oder ins Stocken geraten. Der Hype um Nvidia ist in vollem Gange, mittel- und langfristige Rallyziele sind weiterhin offen.

👉 Beide Analysen wurden exklusiv für unsere stock3-Plus-Leser geschrieben. Ausführliche Chartanalysen und attraktive Trading-Setups mit potenziellen Einstiegs-, Stop- und Zielmarken werden täglich exklusiv für unsere Plus-Leser veröffentlicht! Jetzt stock3-Plus kostenlos testen! 👈

Auch interessant:

RAMBUS - US-Chiphersteller-Aktie geht durch die Decke!

(© stock3 2024 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)