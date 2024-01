HOME DEPOT - Chance auf weitere Rally

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 355,300 $ (NYSE)

Die Aktie von bildete im Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 420,61 USD aus. Danach folgte eine schnelle Abwärtsbewegung auf 264,51 USD. Nach diesem Tief schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung ein.

Im Dezember 2023 kam es zwar zum Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Aber schon am log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch blieb die Aktie hängen. In den letzten drei Wochen kam es aber jeweils zu einem Wochenschlusskurs über diesem Widerstand. Ein kurzer Rücksetzer in der letzten Woche wurde an der oberen Begrenzung der alten Seitwärtsbewegung aufgefangen.

Weitere Rally möglich

Das Chartbild der Aktie von Home Depot deutet eine weitere Rally an. Diese könnte zu Gewinnen bis 375,15 USD und später an das Allzeithoch führen.

Ein Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 347,07 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 336,59 USD würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung des EMA200 (Wochenbasis) bei aktuell 293,53 USD hindeuten.

Fazit: Die Aktie von Home Depot hat eine gute Chance auf eine weitere Rally und könnte im Laufe des Jahres ihr Allzeithoch wiedersehen.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)