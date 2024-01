Mit diesem ETF sind Sie in einem rasant wachsenden Markt mit im Boot

Werbung

Ihr Depot deckt den US-Markt und die Eurozone ab? Sie haben ein wenig in China und Japan investiert? Gut! Aber damit fehlen dennoch ein Land und seine Börse, das 2022 im direkten Windschatten Deutschlands lag, was die Höhe des Bruttoinlandsprodukts angeht! Und dass dieser Wachstumsmarkt meist übersehen wird, ist kein Wunder.

Denn China macht als Emerging Market politisch wie wirtschaftlich immer wieder Schlagzeilen, während das gewaltige Land, um das es hier geht, zwar vergleichbar aufstrebend ist, aber eher still und leise wächst: Indien. Und dass vermutlich die meisten Anleger bei dieser Einleitung nicht auf Indien gekommen wären, macht klar: Diese Börse ist hierzulande deutlich unterrepräsentiert, quasi eine „terra incognita“ – zu Unrecht!

Aber wenn man sich mit einer Investment-Region nicht auskennt, wie soll man vermeiden, sich da durch den Griff zu den falschen Aktien die Finger zu verbrennen? Dafür ist ein ETF die perfekte Lösung, weil er in einem einzigen Wertpapier, das Sie jederzeit problemlos an der Börse kaufen und verkaufen können, eine Vielzahl verschiedener Aktien vereint. Und wenn ein solcher ETF dann auch noch einen Index nachbildet, der den indischen Aktienmarkt breit und repräsentativ abbildet, ist man da hervorragend aufgehoben, dazu gleich mehr. Zunächst aber zu den Gründen, warum Indien in jedes vernünftig angelegte Anleger-Depot gehört.

Indien: Mit konstantem Wachstum auf dem Weg in die Weltspitze

Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2022 (zu 2023 liegen noch keine Daten vor) auf dem fünften Platz der nach BIP gerechnet größten Volkswirtschaften weltweit, nur leicht hinter Deutschland und vor Großbritannien. Und wenn die Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zutreffen, wird Indien bereits in diesem Jahr an Deutschland vorbeiziehen, wie die folgende Grafik zeigt. Denn während man für die deutsche Wirtschaft 2024 kaum mehr als Stagnation erwartet, wird Indien voraussichtlich ein Wachstumsmotor bleiben.

Quelle: IWF, statista.de

Ein Grund, warum sehr viele Investoren Indien als Investmentziel bislang kaum oder gar nicht beachtet hatten ist, dass man Indien als ein Land sieht, das extrem arm ist. Und grundsätzlich ist das auch richtig. Immerhin zählt Indien laut der jüngsten Schätzungen aus dem Jahr 2023 über 1,4 Milliarden Einwohner und ist damit jetzt als bevölkerungsreichstes Land der Erde an China vorbeigezogen. Doch während das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in China 2022 bei 12.000 Euro lag und in Deutschland gar bei 46.000, beträgt es in Indien nur 2.300 Euro, weniger noch als z.B. in Bangladesch oder auf den Philippinen.

Aber wenn man sich ansieht, wo dieses BIP pro Einwohner noch vor zehn oder zwanzig Jahren lag und welche Entwicklung der IWF hierfür prognostiziert, wird klar: Auch, wenn die Armut für weite Teile der indischen Bevölkerung so schnell nicht verschwinden wird, bewegt sich hier doch sehr viel, der nachstehende Chart mach das deutlich:

Quelle: IWF, statista.de

Wie rasant Indiens Rolle im Rahmen der Weltwirtschaft zunimmt, zeigt die folgende Grafik, in welcher abgebildet wird, wie sich der prozentuale Anteil Indiens am weltweiten BIP entwickelt hat. Lag der Anteil vor 40 Jahren noch bei knapp drei Prozent, ist er 2023 bereits bei 7,5 Prozent angekommen und wird laut der Prognosen des IWF stetig zunehmen.

Quelle: IWF, statista.de

Mit einem Mausklick den Gesamtmarkt kaufen, statt mit Stock Picking zu viel zu riskieren

Wo man hinschaut, weisen die Kurven der Statistiken für Indien nach oben … und dabei fällt die Konstanz auf, mit der das Wachstum vonstattengeht. Aber nicht nur die Wirtschaft an sich wächst. Auch der indische Aktienmarkt entwickelt sich seit vielen Jahren prächtig, wie wir weiter unten in einer weiteren Grafik sehen werden. Aber wie will man da in die richtigen Bereiche investieren, man weiß doch so wenig über den indischen Markt?

Gezielt die besten Aktien zu finden, sprich „Stock Picking“ zu betreiben, das geht, wenn man das Fachwissen, die Zeit und vor allem jederzeit ausreichend Informationen zur Verfügung hat. Aber wie gesagt ist der indische Markt im Vergleich zu unserem weit weg und Informationen dünner gesät. Die Lösung:

Man wählt den in Bezug auf das Chance/Risiko-Verhältnis und den Zeitaufwand weit effektiveren Weg eines ETF, der den indischen Aktienmarkt über den MSCI India-Index abbildet und so den Gesamtmarkt abdeckt. Zum MSCI India gleich unten mehr, hier zunächst ein Blick auf den ETF von iShares, der diesen MSCI India-Index für Anleger ideal handelbar abbildet:

iShares MSCI India ETF UCITS ETF

Vergleichsindex MSCI India Net TR Index WKN A2AFCY ISIN IE00BZCQB185 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,65% p.a. ETF-Volumen per 05.01.2024 3,25 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 24.05.2018 Anzahl der Positionen (Stand 05.01.2024) 131 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

iShares ETF und MSCI India Index: Eine starke Verbindung

Die MSCI-Indizes bieten seit Jahrzehnten für jeden Zweck eine ideale Vergleichsbasis. So dürfte jeder den MSCI World Index kennen, der eine perfekte Orientierung bietet, wie sich der Aktienmarkt weltweit darstellt. Ebenso wichtig sind MSCI-Indizes, die den Aktienmarkt eines Landes in seiner Gesamtheit erfassen, indem sie nicht nur einzelne Schwergewichte enthalten, sondern den Markt an sich abdecken. Dadurch ist der MSCI India-Index eine hervorragende Basis für einen ETF, denn er erfasst die Aktien, in denen ca. 85 Prozent des in Indien in Aktien investierten Kapitals liegt.

Diesen Index als Basis des iShares MSCI India-ETF zu wählen, war daher folgerichtig. Und den ETF selbst im Depot zu haben, wäre es ebenfalls, denn Sie sehen im folgenden Chart, der den MSCI India Index mit dem MSCI World Index über einen Zeitraum von fünf Jahren vergleicht, dass nicht nur Indiens Wirtschaft schneller wächst als die der meisten anderen Nationen, sondern auch Indiens Aktienmarkt besser läuft als der weltweite Durchschnitt!

Quelle: marketmaker pp4

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.