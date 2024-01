PDD HOLDINGS - Verkaufsdruck herrscht vor

PDD Holdings Inc - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 130,130 $ (Nasdaq)

Die Aktie von PDD Holdings befindet sich seit März 2022 in einer starken Rally. Diese führte den Wert am 11. Januar 2024 auf ein Hoch bei 152,99 USD. Am 28. November durchbrach der Wert eine obere Trendbegrenzung. Die folgende Rally lief allerdings in einem bärischen Keil ab, aus dem die Aktie am 16. Januar 2024 nach unten ausbrach.

Nach einem Tief knapp über dem EMA50 kam es zu einem Pullback an den Keil. In den letzten Tagen setzte der Wert leicht zurück. Gestern riss er ein Abwärtsgap zwischen 140,58 USD und 137,11 USD. Danach folgte eine lange schwarze Tageskerze. Die Aktie drang damit in das große Aufwärtsgap vom 28. November ein und testete das log. 38,2%-Retracement bei 129,02 USD. Heute Morgen wird der Wert erneut tief im Minus getaxt. Nach einem Schlusskurs bei 130,15 USD fällt er auf 124,60 USD zurück.

Kaufwelle erst einmal nicht in Sicht

Die Aktie von PDD Holdings könnte in den nächsten Tagen noch weiter abfallen. Ein Rückfall gen 120,26-116,13 USD wäre eigentlich das Mindeste. Ein Rückfall auf den Aufwärtstrend seit März 2022 muss einkalkuliert werden. Dieser verläuft heute bei 102,71 USD.

Ein neuer Kaufimpuls ergäbe sich erst nach Ausbildung einer Bodenformation bzw. eines Anstiegs über den EMA50 (Tagesbasis) bei aktuell 137,19 USD.

Fazit: Die Aktie von PDD Holdings steht unter Verkaufsdruck. Dieser kann noch eine Weile anhalten.

PDD Holdings Inc.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)