ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt H&M auf 'Underperform' - Ziel 140 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Der Textilhersteller zeige in allen Bereichen Schwäche, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der überraschende Chefwechsel bedeute mehr Fortbestand als Wandel und das Bekenntnis zum Margenziel von zehn Prozent in diesem Jahr sei ambitioniert./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:53 / UTC

