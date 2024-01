ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarespezialist habe gut abgeschnitten und die Umsatzziele für 2024 sowie 2025 erhöht, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Letztere blieben allerdings ebenso wie die operativen Margenziele (Ebit) hinter seinen Erwartungen zurück./gl/bek

