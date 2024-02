NVIDIA - Ja, wohin denn noch?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 630,270 $ (Nasdaq)

Unlimited Turbo Optionsschein auf Nvidia - WKN: PZ0ZDW - ISIN: DE000PZ0ZDW6 - Kurs: 19,200 € (BNP)

Die Nvidia-Aktie profitiert seit Wochen sehr stark von der KI-Euphorie. Die Aktie eilt von einem Allzeithoch zum nächsten. Die Aktie bildete nach der Korrektur an den Aktienmärkten im Jahr 2022 am 12. Oktober 2022 ein Tief bei 108,13 USD aus. Anschließend kam es zu einer Bodenbildung in Form einer inversen SKS.

Am 23. Januar 2023 erfolgte der Ausbruch aus dieser Bodenformation und über den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch aus dem November 2021. Diese Korrekturbewegung lässt sich im langfristigen Kontext als riesige bullische Flagge einordnen.

Im Juli 2023 kam es zu einem Hoch bei 480,88 USD. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 502,16 USD lief der Wert aber danach monatelang seitwärts. Erst am 08. Januar erfolgte der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Inzwischen schoss die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 634,93 USD nach oben. Zuletzt bildete sie eine kleine Seitwärtsbewegung aus. Im vorbörslichen Handel wird die Nvidia-Aktie über diesem Allzeithoch, nämlich bei 641,05 USD getaxt. Damit deutet sich ein weiterer, kleiner Ausbruch an.

In meinem Musterdepot Active Trading, das ich im Rahmen von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate führe, bin ich seit 4. Dezember 2023 mittels DE000PZ0ZDW6 investiert. Am 13. Dezember habe ich nach einem Anstieg um 59,10 % das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Am 09. Januar habe ich einen weiteren Teilverkauf nach einem Plus von 200,60 % vorgenommen. Aktuell befindet sich noch 1/6 der Ursprungsposition im Depot. Dieses Sechstel notiert aktuell 472,54 % über dem Kaufkurs bei 3,35 EUR.

Wie lange kann die Rally noch andauern?

Sollte der Ausbruch über 634,93 USD gelingen, könnte die Aktie zunächst noch in Richtung 665,54 USD ansteigen. Ein weiteres großes Zwischenziel liegt bei 872,50 USD. Das große, langfristige Ziel liegt bei 1.204,04 USD.

Ein Rückfall unter eine alte obere Pullbacklinie bei heute 595,94 USD könnte eine ausführlichere Konsolidierung einleiten. In diesem Fall könnte es zu einem Rückfall auf die Seitwärtsbewegung ab Sommer 2023 kommen. Dies würde Abgaben in Richtung 502,16 USD bedeuten. Aber auch ein solcher Rücksetzer würde die mittelfristige Aufwärtsbewegung nicht im Ansatz gefährden.

Fazit: Die Euphorie in der Nvidia-Aktie ist ungebrochen. Die Rally ist also intakt. Heute könnte es zu einem weiteren Fortsetzungssignal kommen.

NVIDIA - Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachte: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)