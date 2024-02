EQS-News: Moody’s hebt OLB-Ratings infolge des verbesserten Finanzprofils und Ausblicks an

EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Rating

Moody’s hebt OLB-Ratings infolge des verbesserten Finanzprofils und Ausblicks an



07.02.2024 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 7. Februar 2024

Moody’s hebt OLB-Ratings infolge des verbesserten Finanzprofils und Ausblicks an

Senior unsecured und langfristiges Emittenten-Rating auf Baa1 von Baa2 mit stabilem Ausblick verbessert

Anhebung des Ratings bestätigt der OLB ein starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell, solide Finanzkennzahlen sowie ein umsichtiges Risikomanagement

Die OLB hat kürzlich von der Ratingagentur Moody’s eine Heraufstufung ihres langfristigen Einlagen-Ratings sowie vorrangigen unbesicherten und langfristigen Emittenten-Ratings auf Baa1 von Baa2 erhalten. Der Ausblick für diese Ratings wurde von „positiv“ auf „stabil“ geändert. Dies spiegelt das Vertrauen in das gestärkte Finanzprofil und die vielversprechenden Aussichten der OLB in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wider.

Darüber hinaus wurde das Baseline Credit Assessment (BCA) der OLB von Baa3 auf Baa2 angehoben. Dies unterstreicht einmal mehr das verbesserte Solvenz- und Liquiditätsprofil der Bank, das nach Einschätzung von Moody’s im Falle von externem Druck robust bleiben wird. In dem von Moody’s betrachteten Zeitraum der ersten neun Monate des Jahres 2023 zeigte die OLB eine robuste Bilanzqualität, unterstützt von einer verbesserten Rentabilität sowie einer soliden risikogewichteten Kapitalisierung.

Moody’s bewertete die strategische Übernahme der Degussa Bank durch die OLB positiv. Diese wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen, die Refinanzierungsbasis der OLB im Privatkundengeschäft stärken und Kostensynergien schaffen. Dies würde die Fähigkeit der Bank verbessern Verluste zu absorbieren, und die Abhängigkeit von Kapitalmarktfinanzierungen verringern.

„Wir freuen uns über die Entscheidung von Moody’s, unsere Ratings anzuheben. Das ist die Anerkennung unseres konsequenten Engagements für eine starke und widerstandsfähige Bilanz- und Kapitalbasis“, sagt Dr. Rainer Polster, Finanzvorstand der OLB. „Die Heraufstufung bestätigt den Erfolg unserer strategischen Initiativen und positioniert uns perspektivisch optimal für nachhaltiges Wachstum und Stabilität.“

Die Bestätigung der kurzfristigen Einlagen- und Emittenten-Ratings der OLB mit P-2 steht im Einklang mit der Anhebung der jeweiligen Langfristratings. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen von Moody’s in die Stabilität und Kreditwürdigkeit der Bank.

Der stabile Ausblick für die Moody’s-Ratings der OLB zeigt die Erwartung, dass die fundamentale Stärke der OLB anhalten und durch ein umsichtiges Risikomanagement und ausreichende Liquiditätspuffer unterstützt wird. Potenzielle Faktoren für weitere Heraufstufungen sind nachhaltige Verbesserungen der Rentabilität und der Kapitalausstattung. Etwaige Risiken für Abstufungen sind eine signifikante Verschlechterung der Qualität der Assets vor dem Hintergrund des herausfordernden makroökonomischen Umfelds oder, auch wenn unwahrscheinlich, der Fall, dass geplante Synergien aus der Degussa Bank-Übernahme ausbleiben würden.

Die OLB verfolgt weiterhin das Ziel, Wert für ihre Kunden und Stakeholder zu schaffen und gleichzeitig auf einer starken finanziellen Basis zu stehen. Die Heraufstufung der Ratings zeigt, dass die OLB den dynamischen Marktbedingungen mit Widerstandsfähigkeit und strategischem Weitblick begegnet.

Über die OLB

Die Oldenburgische Landesbank AG ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre mehr als 660.000 Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von rund 25 Mrd. Euro.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.

Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 108

60486 Frankfurt am Main



Telefon: +49 (0)69 756193-0

investor.relations@olb.de Sandra Büschken

Telefon: +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de







Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

& Investor Relations

Stau 15/17

26122 Oldenburg



Telefax 0441 221-2425

ccir@olb.de



Britta Silchmüller

Telefon: +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon: +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de



Disclaimer

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der hierin genannten Wertpapiere dar noch die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. Die Meinungen, die hierin ausgedrückt werden, reflektieren unsere derzeitigen Einschätzungen, die sich ohne weitere Benachrichtigung ändern können. Diese Informationen können nicht als Ersatz für individuelle Beratung angesehen werden, die auf die spezifische Situation eines Investors und seine Investitionsziele zugeschnitten ist.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen enthalten finanzielle und ähnliche Angaben, die weder geprüft noch abschließend prüferisch durchgesehen sind und als vorläufig und veränderlich zu betrachten sind. Ebenso handelt es sich bei diesem Dokument weder ganz noch teilweise um einen Verkaufsprospekt oder anderen Börsenprospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben deshalb lediglich einen Überblick und sollten nicht die Basis für eine potentielle Entscheidung eines Investors sein, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Informationen und Analysen (zusammen als „Informationen“ bezeichnet) sind nur an Kunden mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Insbesondere sind diese Informationen nicht an U.S.-Personen oder Personen mit ständigem Aufenthalt oder Staatsbürgerschaft in den USA, Australien, Kanada, Großbritannien oder Japan gerichtet und dürfen nicht an diese Personen weitergegeben oder in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen im Ausland nur im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verwendet werden. Jede Person, die diese Information erhält, ist verpflichtet, sich selbst über die in dem jeweiligen Land anwendbaren rechtlichen Vorgaben zu informieren und diese einzuhalten.

Dieses Dokument ist von der Oldenburgischen Landesbank AG, Oldenburg, erstellt und veröffentlicht worden. Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf Quellen, die von der Oldenburgischen Landesbank AG als verlässlich angesehen werden. Die Informationen können allerdings zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie dieses Dokument erhalten, veraltet oder obsolet geworden sein. Außerdem kann es keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen geben. Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt deshalb keine Haftung für den Inhalt dieser Informationen.

Darüber hinaus enthält dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basierend auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und Informationen, die dem Management der Oldenburgischen Landesbank AG derzeit zur Verfügung stehen. Angesichts der bekannten und unbekannten Risiken, mit denen das Geschäft der Oldenburgischen Landesbank AG verbunden ist, sowie Unsicherheiten und weiteren Faktoren, können die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen und Resultate von denen abweichen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen abgeleitet werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Die Oldenburgische Landesbank AG weist ausdrücklich jede Verpflichtung zurück, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder anzupassen, um etwaige Änderungen ihrer diesbezüglichen Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen basieren, abzubilden. Jede Person, die dieses Dokument erhält, sollte den vergangenheitsbezogenen Aussagen nicht übermäßig viel Gewicht beimessen oder sich auf die zukunftsbezogenen Aussagen verlassen.

Dieses Dokument enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die in IFRS oder der deutschen Rechnungslegung nach HGB nicht vorgesehen sind. Diese alternativen Finanzkennzahlen werden gezeigt, weil die Oldenburgische Landesbank AG der Auffassung ist, dass diese und andere Kennzahlen in den Märkten, in denen sie aktiv ist, weit verbreitet genutzt werden, um die betriebliche Leistung und die Finanzlage zu bewerten. Sie sind möglicherweise nicht vergleichbar mit anderen, ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen und stellen keine Kennzahlen nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards dar.