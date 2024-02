GILEAD SCIENCES - Tradingchance nach den Zahlen?

Gilead Sciences Inc. - WKN: 885823 - ISIN: US3755581036 - Kurs: 77,690 $ (Nasdaq)

Gilead Sciences gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Diese Zahlen fielen unter den Erwartungen aus. Denn der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 USD und damit 4 Cent unter den Schätzungen. Der Umsatz lag bei 7,1 Mrd. USD und damit im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie wird nach einem gestrigen Schlusskurs bei 77,72 USD aktuell bei 76,70 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich seit Mai 2017 in einer riesigen Seitwärtsbewegung. Dabei fiel sie im Tief auf 56,56 USD zurück. Die obere Begrenzung wird durch die Widerstandszone zwischen 86,26 USD und 89,54 USD gebildet. Im Januar 2024 prallte die Aktie an dieser Zone nach unten ab. Die Unterstützung bei 74,12 USD hielt aber zuletzt.

Neue Signale erst, wenn …

Sollte die Aktie von Gilead Sciences unter 74,12 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 56,56 USD drohen. Die Aktie könnte in diesem Fall also an die untere Begrenzung der großen Seitwärtsbewegung abfallen.

Ein klares, mittelfristiges Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 86,26 und 89,54 USD. Dann käme sogar das Allzeithoch bei 123,37 USD aus dem Juni 2015 in Sichtweite.

Fazit: Die Aktie hängt seit Jahren in einer Seitwärtsbewegung fest und diese dominiert unverändert. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung könnte es nach den Zahlen allerdings zu einem Verkaufssignal kommen.

