Alibaba: Q-Zahlen leicht unter Erwartungen

Im dritten Geschäftsquartal hat Alibaba die Erwartungen der Ökonomen nur minimal verfehlt, dennoch einen nicht unerheblichen Abschlag von rund sechs Prozent in der Aktie erleiden müssen. Der Umsatz erreichte im letzten Quartal 260,35 Mrd. CNY, während Analysten mit 260,65 Mrd. CNY gerechnet hatten. Der Gewinn je Anteilsschein lag mit 18,97 CNY unter den Erwartungen von 19,17 CNY. Zeitgleich hat der Konzern aber eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms um 25 Mrd. US-Dollar angekündigt, was die Aktie eigentlich deutlich stützen sollte.

Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Jahre zeigt ein desolates Chartbild, einst markierte das Papier noch bei 319,32 US-Dollar ein stolzes Rekordhoch gegen Ende 2020. Aktuell versucht sich der Wert im Bereich von rund 70,00 US-Dollar an einem Boden in Form einer inversen SKS-Formation. Noch aber will nicht so recht Kauflaune aufkommen, hier dürften lediglich sehr langfristig orientierte Anleger von einer möglichen Trendwende profitieren.

Viel Geduld notwendig

Auch wenn sich die Chartmuster in den letzten Tagen und Wochen leicht verbessert haben, müssen weitere Kapitalzuflüsse erfolgen und das Papier mindestens über 80,00 US-Dollar hieven. In der Folge könnte der laufende Abwärtstrend um 90,67 US-Dollar angesteuert werden. Aber erst oberhalb von 100,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf eine längere Erholung an rund 120,00 US-Dollar merklich zunehmen und sich anschließend für ein Long-Investment anbieten. In der Folge könnte dadurch die Nackenlinie der inversen SKS-Formation einem ersten Test unterzogen werden. Sollten dagegen die aktuellen Jahrestiefs von 66,63 US-Dollar unterschritten werden, ließe dies Abschlagspotenzial zurück auf die Oktobertiefs aus 2022 bei 58,01 US-Dollar vermuten.