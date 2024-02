Uneinheitlich in die Woche | Inflation und Tech-Ergebnisse im Fokus

Wir sehen einen uneinheitlich bis leicht schwächeren Start in die Woche. Der S&P 500 tendierte in jedem der letzten fünf Handelstage freundlich, mit der längsten Gewinnstrecke in der Geschichte des Index. Seit dem Oktober-Tief konnte der S&P 500 über 22% zulegen. Im Fokus stehen diese Woche neben den Verbraucherpreisen am Dienstag, einige weinige Tech-Ergebnisse. Airbnb und Shopify melden am Dienstag, gefolgt von Cisco am Mittwoch und Applied Materials, Coinbase und DoorDash am Donnerstag. Im Energie-Sektor steht die $26 Mrd. Übernahme von Endeavor Energy durch Diamondback Energy im Fokus. Diamondback zahlt den Deal durch die Ausgabe von 117,3 Mio. Aktien und $8 Mrd. in Cash. Rivian steht nach einer Abstufung durch Barclays unter Druck, während J.P. Morgan die Aktien von Lowe’s zum Kauf empfiehlt.



