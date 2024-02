ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 215 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, während der Ausblick auf 2024 knapp darüber liege, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) dürften ein wenig steigen. Der Bewertungsaufschlag zur Branche sei verdient./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:08 / GMT

