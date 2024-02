Kakao: Rallye schlagartig unterbrochen

Obwohl die ausgeprägte rote Tageskerze vom Freitag weitere Abgabebereitschaft signalisiert, sollten nur erfahrene Trader auf diesem stark überkauften Marktumfeld agieren. Unterstützungen findet der Kakao-Future nun bei 5.198 sowie darunter im Bereich von 4.805 US-Dollar vor. Im Idealfall geht es aber in den Bereich von 4.400 US-Dollar weiter talwärts, wo der Agrarrohstoff zusätzlich auf den 200-Tage-Durchschnitt treffen würde. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 5.196 US-Dollar zunächst eine Barriere, darüber die Rekordstände von 5.798 US-Dollar. Erst darüber dürfte sich eine neuerliche Kaufwelle in Richtung 6.027 US-Dollar entwickeln.

Die Preisaufschläge seit Auflösung eines bullischen Keils im Februar 2023 von zeitweise 116 Prozent scheinen oberhalb des 227,2 % Fibonacci-Extension-Retracement nicht mehr durchsetzbar zu sein. Der Kakao-Future verlor im Freitagshandel eindrucksvoll 4,7 Prozent an Wert und fiel auf 5.341 US-Dollar zurück. Offenbar haben sich die Preiserhöhungen in den letzten Wochen zu stark manifestiert, sodass nun eine gesunde Konsolidierung eingeleitet werden könnte. Ausgeprägte Trendumkehrsignale sind allerdings nicht zu verzeichnen, weshalb Shortseller an dieser Stelle auf der Hut sein sollten.

Fazit

Um an einer möglichen Korrektur zumindest in den Bereich von 4.805 US-Dollar möglichst stark zu profitieren, könnte als Zugvehikel für ein Short-Investment beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM9S45 fungieren. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich hierdurch eine Renditechance von 90 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 9,95 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 5.585 US-Dollar vorläufig nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 2,72 Euro im Schein ergeben. Da gegen den vorherrschenden Trend gehandelt wird, sollten sich nur erfahrene Händler an diese Idee wagen.