Moderna schreibt Milliardenverlust

Frankfurt (Reuters) - Der Nachfrageeinbruch bei Covid-19-Impfstoffen trifft auch Moderna.

Das US-Biotechunternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von gut 64 Prozent auf 6,85 Milliarden Dollar, wie Moderna am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 4,7 Milliarden Dollar an nach einem Gewinn von 8,4 Milliarden vor Jahresfrist, denn Moderna hatte mit Lagerbestandsabschreibungen und deutlich höheren Aufwendungen zu kämpfen. "2023 war für Moderna ein Jahr des Übergangs, da wir uns an den endemischen Markt angepasst haben", sagte Vorstandschef Stephane Bancel. Im vierten Quartal erzielte Moderna unter anderem dank einer Zahlung der Impfstoffallianz Gavi einen Gewinn, was den Aktien Auftrieb gab. Die Aktien stiegen im frühen US-Handel um acht Prozent auf 94,65 Dollar, sind damit immer noch weit von ihrem Rekordhoch von 497,49 Dollar zum Höhepunkt der Pandemie 2021 entfernt.

