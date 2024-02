Home Depot: Das fühlt sich nach Frühling an

Die US-Märkte markieren nahezu täglich frische Rekorde, auch die abgelaufene Handelswoche war fest in bullischer Hand und trieb zahlreiche Aktien weiter gen Norden voran. Hierzu zählt auch das Wertpapier von Home Depot, welches sich erst kürzlich über die mehrjährige Hürde von 345,69 US-Dollar hinwegsetzen konnte und damit ein regelrechtes Kaufsignal generiert hat. Auf dem Weg zu den Rekordhochs aus Anfang Dezember 2021 ist noch reichlich Platz für ein Long-Investment vorhanden.

Starke Konsolidierung

Nach Ausbruch über die Hürde von 345,69 US-Dollar ist ein Folgekaufsignal bei Home Depot entstanden, ein erstes wichtiges Ziel gelegen um 373,88 US-Dollar konnte das Wertpapier bravourös in der abgelaufenen Handelswoche abarbeiten. Bei gleichbleibendem Kaufinteresse ist aus dem Stand heraus ein Folgeanstieg sogar an die Hochs aus 2021 bei 24,61 US-Dollar möglich und erlaubt es hierdurch auf frische Long-Positionen ausgestattet mit einem gewissen Hebel zu setzen. Besonders die Kursentwicklung der letzten Wochen zeigt sich in einem äußerst bullischen Gewand, was an dieser Stelle sogar als Konsolidierung gewertet werden kann, die im Umkehrschluss aber aufwärtsgerichtet ist. Sollte jedoch der Unterstützungsbereich um 338,17 US-Dollar unerwartet zu Bruch gehen, würde dies ein recht negatives Bild auf die Home Depot-Aktie werfen, Abschläge auf 316,11 US-Dollar und somit den EMA 200 wären nahezu vorprogrammiert.