Starke Marke im Trend: Hugo Boss

Werbung. Gut zehn Minuten von meinem Büro, in der Börsenstraße 1, ist ein Geschäft von BOSS. Dort war ich neulich Mittag. Ich bin sozusagen auf Tuchfühlung gegangen, nachdem wir im Kollegenkreis ein neues Zertifikat auf Hugo Boss diskutiert hatten. Der Metzinger Modekonzern präsentiert im Rahmen seiner aktuell groß angelegten „BeYourOwnBoss“ Werbe-Kampagne ein neues Boss-Monogramm, ein verschlungenes doppeltes B. Vielleicht haben Sie es schon irgendwo bewusst wahrgenommen? Das Monogramm ziert ab sofort gut sichtbar u.a. Accessoires des Damen- und Herrensortiments, wie Taschen und Schuhe. Außerdem wirbt Boss mit dem vielversprechenden Satz „Wir haben den Look für dich, der mit deinem Terminkalender Schritt hält.“ Alles zusammen, wie gesagt, Grund genug für mich für eine Recherche vor Ort. Ich kann sagen, der Spaziergang durch das graue Frankfurter Wetter hat sich gelohnt. Der Besuch dauerte dann doch etwas länger als die geplanten 10 Minuten und ich kam sogar mit einer Tüte zurück ins Büro. Fazit: Die Ware hat mich persönlich schon mal überzeugt. Doch wie sieht es mit der Aktie aus?

2023 hat der Modehersteller einen Rekordumsatz erzielt. Nach den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 war der Umsatz der höchste in der Unternehmensgeschichte. Im gesamten Geschäftsjahr 2023 verbuchte Hugo Boss einen Umsatz von knapp 4,2 Milliarden Euro (+15 Prozent gegenüber 2022) – mehr als Analysten prognostiziert hatten. Damit hatte der Konzern sein für 2025 angestrebtes Umsatzziel bereits zwei Jahre früher als geplant erreicht. Dennoch schienen die Börsianer nicht zufrieden zu sein.

Die vorläufigen Ertragszahlen deuten nämlich eine nachlassende Gewinndynamik an. Im Gesamtjahr 2023 kletterte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 22 Prozent auf 410 Millionen Euro. Analysten hatten mit 418 Millionen Euro gerechnet. Beunruhigend ist, dass im vierten Quartal 2023 der Umsatz zwar kräftig gestiegen ist, aber das Ergebnis nicht Schritt gehalten hat. Im letzten Geschäftsquartal betrug der Ergebniszuwachs laut Analystenberechnungen „nur“ 17 Prozent und lag damit fünf Prozentpunkte unter dem Gesamtjahreswert.

Nach der Präsentation der Umsatz- und Ertragszahlen gab der Aktienkurs nach. Das verlockte offenbar den Vorstandsvorsitzenden Daniel Grieder und den Aufsichtsratschef Hermann Waldemer, an der Börse auf Einkaufstour zu gehen. Sie erwarben insgesamt für rund 670.000 Euro Hugo Boss-Aktien. Zweifellos bringen Aktionen wie diese das Vertrauen der Investoren zurück. Zudem sprechen die langfristige Strategie, die starke Marke, die verbesserte Präsenz in den sozialen Medien sowie die solide Bilanz für Hugo Boss.

Allerdings birgt die rückläufige Ergebnisentwicklung Risiken für Aktionäre. Zudem dürfte auch eine Konjunkturschwäche beim Luxusartikelhersteller Spuren hinterlassen. Daher können Anlegende, die reduzierte Risiken am Aktienmarkt suchen, auch Investmentalternativen wie unser Hugo Boss Express-Zertifikat Memory mit Airbag in Erwägung ziehen - sozusagen unsere neue Frühlingskollektion für Sie. Mit dem Papier sind attraktive Zinserträge möglich und ein Risikopuffer von 25 Prozent bietet teilweise Schutz vor Verlusten, sollte die Aktie – trotz der Zuversicht der Analysten und des Managements – sinken.

5,4 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 75-Prozent-Barriere

Das DekaBank HUGO BOSS Express-Zertifikat Memory mit Airbag 05/2030 (WKN DK1A7D) bietet die Möglichkeit von 5,4 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Hugo Boss-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Mai 2025 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2029.



Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 75 Prozent des Startwerts die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.



Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am Bewertungstag am Laufzeitende unterschritten, drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Hugo Boss-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 75 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 26.02.2024 bis 18.03.2024 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-23“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1A7D5_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.