Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte vergangene Woche mit zweieinhalb Prozent auf den höchsten Stand seit Ende November. Hintergrund ist, dass die Inflation sich als hartnäckiger erweist als gedacht und mögliche Zinssenkungen durch die Zentralbanken später kommen könnten als bisher erwartet.

Das bietet Anlegerinnen und Anlegern die Gelegenheit, noch mal zu besseren Renditen am Anleihemarkt zuzugreifen. Doch ist das überhaupt eine gute Idee, wo es doch für Einlagen bei Banken teils attraktivere Zinsen gibt als am Bondmarkt? Frisst die Inflation nicht mein Geld auf, wenn ich in Bonds investiere? Und ist es nicht überhaupt so, dass Anleihen stark im Kurs fallen können?

Über diese Themen sprechen Georg Buschmann und Sophie Schimansky in der Premierenfolge von "Zins & Zaster", dem onvista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen.

Mitwirkende in dieser Episode: Georg Buschmann, Sophie Schimansky (Moderation), Sebastian Wurm (Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie) und Jasmin Bäuerle (Coverdesign).