SMA Solar legt mal wieder gute Zahlen vor, den Gewinn konnte der Spezialist für Wechselrichter zur Verwendung in Photovoltaik-Anlagen im vergangenen Jahr etwa vervierfachen. Der Kurs reagiert positiv. Allerdings erinnert Profi-Trader Martin Goersch daran, dass in der Vergangenheit auf positive Nachrichten bei SMA immer wieder Kursrücksetzer folgten. Was für Schlüsse er daraus für die aktuelle Situation zieht, verrät er im Video.

