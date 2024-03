Hochrechnung: Ja in Zürich zur Verlängerung der Flughafenpisten

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Pisten am Flughafen Zürich können aller Voraussicht nach in Richtung Norden nach Deutschland und Richtung Westen verlängert werden. Bei einer Volksabstimmung in Zürich zeichnete sich am Sonntag nach einer Hochrechnung eine Zustimmung von 62,5 Prozent ab. Das Kantonsparlament hatte schon im vergangenen Jahr grünes Licht gegeben. Gegner hatten dagegen aber das Referendum ergriffen.

Die jetzt 3300 Meter lange Piste 32 Richtung Norden soll um 280 Meter verlängert werden. Die Piste 28 mit heute 2500 Metern soll 400 Meter Richtung Westen verlängert werden.

Die Regierung Baden-Württembergs und andere Gegner fürchten, dass die Zahl von Starts und Landungen pro Stunde zunehmen wird. Das sei nicht der Fall, sagt der Flughafenbetreiber. Es gehe um einen sichereren Betrieb. Mit den Verlängerungen seien weniger kurzfristige Pistenwechsel nötig. Das trage dazu bei, dass es weniger Verspätungen und damit weniger Fluglärm am späten Abend gebe./oe/DP/he