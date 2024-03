Super Micro kommt in den S&P 500 | Apple auf $2 Mrd. Strafe verdonnert

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Apple wird von der EU wegen des Missbrauchs der dominanten Stellung im Musik-Streaming-Bereich auf eine Zahlung von 1,84 Mrd. Euro verdonnert. Wie am Freitag nach dem Closing bekannt wurde, werden die Aktien von Super Micro Computer ab dem 18. März in den S&P 500 aufgenommen. Die Aktie profitiert, wobei Goldman Sachs den Wert heute nur mit Neutral einstuft. Ebenfalls im Fokus sind die Aktien von Spirit AeroStystems. Boeing hat bestätigt, dass man mit dem Lieferanten von Bauteilen über eine Übernahme spricht, um die Sicherheitsstandards zu erhöhen. JetBlue hat heute Morgen die Übernahme von Spirit Airlines offiziell abgesagt. Was den S&P 500 betrifft, warnt die Bank of America zwar vor einer kurzfristigen Korrektur, hebt aber die Jahresendziele des Index von 5000 auf 5400 an.



00:00 Intro

00:25 Überblick | Super Micro

02:12 Ausblick | KI-Sektor | Kryptobereich | Sea, JetBlue

04:20 Wochenverlauf (u.a. Makrodaten, China, EMI, JOLTS)

06:20 Jahresendziele S&P | Bank of America warnt

09:52 GE | Super Micro | Snowflake | DoorDash

11:15 Apple auf $2 Mrd. Strafe verdonnert

12:08 China | E-Auto-Sektor (BYD, Tesla u.a.) | Volkswagen

15:05 Fisker

16:22 Nvidia CEO zur KI Entwicklung

17:05 Macy’s | Boeing | New York Community Bancorp

18:32 Warner Bros. Discovery



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell