Bricht iPhone Nachfrage in China ein? | Target startet fest

Das Lager zwischen den steigenden und sinkenden Werten war bereits gestern an der Wall Street stark gespalten. Kursverluste bei Apple, Google und Tesla, wurden durch die festen Kurse bei AMD, NVIDIA, Intel und Super Micro teils aufgefangen. Die zweite Wochenhälfte dürfte mehr Volatilität bringen, mit dem Rechenschaftsbericht von FED-Chef Jerome Powell vor dem Kongress und Senat am Mittwoch und Donnerstag, und den Arbeitsmarktdaten am Freitag. Donnerstag nach dem Closing melden zudem Boadcom und Marvell Technology Zahlen. Beide sind stark im KI-Sektor unterwegs. Die Aktien von Target starten heute fest in den Tag. Der Kaufhausriese konnte vor allem dank einer Ausweitung der Margen die Ertragsziele deutlich schlagen.



