EQS-Adhoc: bet-at-home.com AG: Geschäftszahlen 2023 / Prognose 2024

EQS-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognose

bet-at-home.com AG: Geschäftszahlen 2023 / Prognose 2024



05.03.2024 / 15:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD-HOC INFORMATION VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 bet-at-home.com AG: Geschäftszahlen 2023 / Prognose 2024 Düsseldorf, 05. März 2024 Die Brutto-Wett- und Gamingerträge des bet-at-home.com AG Konzerns (im Folgenden auch „BaH Konzern“) im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 46.176 TEUR (Vorjahr: 53.532 TEUR) und lagen somit in der im Oktober 2023 prognostizierten angepassten Bandbreite. Das EBITDA des BaH Konzerns im Geschäftsjahr 2023 betrug 807 TEUR (Vorjahr: 2.105 TEUR) und lag damit im oberen Bereich der ursprünglichen EBITDA Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Das „EBITDA vor Sondereinflüssen“, welches als alternative Leistungskennzahl (Nicht-IFRS-Kennzahl) im Jahr 2023 als Steuerungsgröße eingeführt worden ist, belief sich für das Geschäftsjahr 2023 auf 2.361 TEUR (Vorjahr: 4.361 TEUR) (jeweils ungeprüft). Für das Geschäftsjahr 2023 wurden zur Ermittlung des EBITDA vor Sondereinflüssen Aufwendungen für Rechtsfälle/Kundenklagen in Höhe von 2.692 TEUR dem EBITDA hinzugerechnet (Vorjahr: 4.781 TEUR) sowie Erträge aus Wertaufholungen in Höhe von 1.138 TEUR (Vorjahr: 2.524 TEUR) vom EBITDA gekürzt. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stellt das operative Ergebnis des Konzerns vor Sondereffekten dar, d.h. das Ergebnis des Konzerns bereinigt um Sonderaufwendungen und Sondererträge (d.h. für die Steuerung des Konzerns in ihrer Art und Höhe besondere Effekte). Zu den Sondereinflüssen können u.a. Restrukturierungen, Rechtsfälle im Zusammenhang mit Kundenklagen sowie Schließungen oder Veräußerungen von Unternehmensteilen gehören. Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand davon aus, dass folgende Umsatz- und Ertragszahlen erreicht werden (Prognose): Brutto-Wett- und Gamingertrag: 45 Mio. EUR bis 53 Mio. EUR

EBITDA vor Sondereinflüssen: -1 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR Über bet-at-home.com AG Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,7 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment „Prime Standard“ notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum. Der bet-at-home.com AG Konzern verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Die verschiedenen über Malta gehaltenen Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen berechtigen den bet-at-home.com AG Konzern in den Absatzmärkten Deutschland sowie in einigen weiteren Ländern der Europäischen Union jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. bet-at-home ist für alle Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. Die FL Entertainment N.V. hält über die Betclic Everest SAS die Mehrheit der Aktien und der Stimmrechte an der bet-at-home.com AG. Der bet-at-home.com AG Konzern wird daher in die Konzernrechnungslegung der FL Entertainment N.V. einbezogen, die ihre Geschäftszahlen regelmäßig in zu den im Finanzkalender der FL Entertainment N.V. angegebenen Daten veröffentlicht. Kontakt Investor Relations +49 211 545 598 77 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag



Ende der Insiderinformation

05.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com