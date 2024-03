EQS-Media / 06.03.2024 / 09:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG RiC TV: Neue Ära der TV-Unterhaltung auf Astra 19,2° Ost mit optimierter Frequenz

München, 6. März 2024



Eine aufregende Neuerung für Fernsehzuschauer in Europa: Die Your Family Entertainment AG (YFE) und die ORS Gruppe, führender Anbieter für Rundfunkübertragungen, haben ihre Partnerschaft erneuert, um den beliebten Free-TV Familiensender RiC TV noch besser zu verbreiten. Der Sender ist nun auf einer neuen Frequenz, 11.302 MHz, auf dem Satelliten Astra 19,2° Ost verfügbar, während er bis spätestens Ende 2024 auf der bisherigen Frequenz zu empfangen ist.

Neugestaltung des Abendprogramms zur Entspannung vor der Nachtruhe



In einem weiteren Schritt zur Verbesserung des Zuschauererlebnisses wird das bisherige Schwarzbild, das zwischen 19:00 und 19:30 Uhr mit Hörspielen als Gute-Nacht-Geschichte bespielt wurde, durch ruhige und beliebte Serien aus dem Repertoire der Your Family Entertainment AG ersetzt. Diese Programmänderung zielt darauf ab, sowohl die kleinen als auch die großen Zuschauer vor der Nachtruhe zu entschleunigen und einen entspannten Ausklang des Tages zu ermöglichen.

Doppelte Übertragung für einen reibungslosen Übergang Diese Übergangsphase bietet den Zuschauern eine einzigartige Flexibilität, sich an die neue Frequenz anzupassen, ohne den sofortigen Verlust des vertrauten Signals zu riskieren. Die Doppelübertragung stellt sicher, dass der Wechsel zu 11.302 MHz bis 2025 reibungslos und ohne Druck erfolgt.

Stärkeres Engagement für qualitativ hochwertige Familienunterhaltung Mit dieser Neuerung bekräftigen YFE und ORS ihr Engagement für die Bereitstellung von hochwertigen, unterhaltsamen und lehrreichen Programmen für Kinder und Familien. RiC TV wird ab 2025 ausschließlich auf der neuen Frequenz zu sehen sein, was die fortlaufende Investition in eine verbesserte und stabilere Übertragungsqualität unterstreicht.

HD-Version und erweiterte IP-Stream-Angebote



In einer zusätzlichen Ankündigung teilte YFE mit, dass RiC TV jetzt auch in einer hochauflösenden Version verfügbar ist, die Kabelnetzpartnern per IP-Stream zur Verfügung gestellt wird. Dies erweitert die Zugänglichkeit des Senders und bietet den Zuschauern eine noch beeindruckendere Seherfahrung. Zukunftsweisende Partnerschaft



Dr. Stefan Piëch, CEO von Your Family Entertainment AG, betonte die Bedeutung dieser Entwicklung: "Unsere erneuerte Partnerschaft mit der ORS Gruppe und der Wechsel zu einer neuen Frequenz sind entscheidende Schritte, um RiC TV einer noch breiteren Zuschauerschaft in erstklassiger Qualität anzubieten. Wir sind überzeugt, dass diese Veränderung allen unseren Zuschauern und Partnern zugutekommen wird." „Die Umstellung von RiC TV auf eine neue Frequenz markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission, unterhaltsame und lehrreiche Inhalte für die ganze Familie zugänglicher zu machen. Wir sind stolz darauf, in Partnerschaft mit der ORS Gruppe, diesen wichtigen Übergang zu gestalten und freuen uns auf die Fortsetzung dieser Reise, die uns ermöglicht, noch mehr Zuschauerherzen mit RiC TV samt unserem lustigen Sender Maskottchen RiC der Rabe zu erreichen“, sagte Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer von Your Family Entertainment AG. Norbert Grill, Technischer Geschäftsführer der ORS-Gruppe äußerte sich ebenfalls positiv über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Die erneute Partnerschaft mit YFE und die Ausstrahlung von RiC sind für uns von großer Bedeutung. Die Investition in die neue Frequenz spiegelt unser Engagement für qualitativ hochwertige Inhalte und Dienstleistungen wider. Wir freuen uns darauf, RiC TV weiterhin tatkräftig zu unterstützen."









Über die ORS Group

Die ORS-Gruppe garantiert öffentlich-rechtlichen wie kommerziellen Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Die ORS comm erbringt das kommerzielle Geschäft innerhalb der Gruppe. Unter der Marke simpliTV betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die TV-Konsumenten via Antenne, SAT und Streaming zur Verfügung steht. Für weitere Informationen: www.ors.at



Über RiC TV RiC TV ist der Familienkanal für den deutschsprachigen Raum mit beliebten, europäischen Programmen, der unverschlüsselt über Astra 19.2 im Free-TV, viele Kabelkanäle und via Live-Stream unter www.rictv.de, rictv.at und rictv.ch abrufbar ist. RiC TV startete im September 2012 und gehört zur Your Family Entertainment AG, deren Vorstand Dr. Stefan Piëch den Sender gegründet hat. Zielgruppe: Kinder von 3-13 Jahren und Haushaltsführende. Durch das umfangreiche Know-how und die sorgsam getroffene Auswahl an hochwertigen Inhalten positioniert sich RiC TV als das dritte private Kinder- und Familienprogramm im deutschsprachigen Raum. Die entschleunigten Inhalte europäischen Ursprungs machen RiC TV zu einem Gegenpol im vorherrschend amerikanischen und asiatisch geprägten Angebot. RiC TV kann hier empfangen werden:



Satellit NEU AB SOFORT: Astra 19,2°E, Transponder: 1.007, Frequenz: 11.302 MHz, Polarisation: Horizontal, Symbol Rate: 22.000 Ms, Code Rate (FEC): 2/3 Livestream: www.rictv.de, www.rictv.at, www.rictv.ch facebook.com/RiCtvde Satellit/Kabel/Mobil/IPTV/OTT u.a.: Bulgarien: Bulsatcom, Neosat EAD / Deutschland: 1&1, AEP Plückhahn, AWE, Antec Service Pool, Antennenanlage REZ, Antennenkabelnetz Crossau, Antennengemeinschaft Dessau-Haideburg, Antennengemeinschaft Mützschen, Antennenverein Geyer, Bürgergemeinschaft Antenne Triptis Mitte, DATEL Dessau, Deutsche Telekom, Envia TEL, Ewetel, Freenet TV, Gemeinschaftsantenne Schmalkalden, GWHL, HD+,Horst Meißner, Joyn, Komro,Lausitzer Mediengruppe, M.net Telekommunikation, Neubrandenburger Medianet - Neu.SW, Ocilion, Ost Tel Com, R-KOM, Save TV, Sky, Stadtwerke Bochum, Stadtwerke Konstanz, S+K Halle, Telekom Deutschland NE-3/NE-4, Vodafone Hessen/NRW/BW, Wilhelm.tel, Willy Tel, WirsNET, Zattoo / Österreich: A1 Telekom Austria, Cable Link/Salzburg AG, Couchfunk GmbH, Creative Networks, Drei Mobile TV, Ehlers GmbH, Elektro Volland, Expert Brigitte Luwy, Elektrizitätswerke Frastanz, Electronic Landsteiner, Franz Brandstetter, Hopfgartner Kabelfernsehen, IG-Sat Liezen, InterXion Österreich, Joyn, Kabelplus, Kabel TV Deutschlandsberg, Kabel TV Telfs, Kabenetz 4222 Medien, Kabel TV Lampert, Kabel TV Amstetten, LIWEST, Ocilion, RKM, Red Zac Wierer, Sat Gemeinschaft Krieglach, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg, Stadtwerke Kufstein, Stadtwerke Mürzzuschlag, Thüga MeteringService GmbH, Werner Margreiter, Zattoo / Schweiz: Couchfunk GmbH, Ocilion, Salt, Sunrise Communications, Swisscom AG, TV Factory, Zattoo / Liechtenstein: Hoi! Internet AG, FL1 Telekom Liechtenstein / Luxemburg: Post Telecom S.A. RiC TV HD auf Magenta TV, Magenta AT & YouTV

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) und wird ebenfalls an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, sowie auf XETRA gehandelt. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an. Kontakt ORS Group

