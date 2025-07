IRW-News: Swiss Estates AG: Erstmals eine Bardividende ausbezahlt - Dividendenrendite 13.3 Prozent

IRW-PRESS: Swiss Estates AG: Erstmals eine Bardividende ausbezahlt - Dividendenrendite 13.3 Prozent

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (IRW-Press/14.07.2025) - Die Generalversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 hat am 25. Juni 2025 auf Antrag eines Aktionärs die Ausschüttung einer Dividende für die Partizipationsscheine in der Höhe von CHF 0.20 beschlossen, was im Vergleich zum Nominalwert eine Ausschüttung von 4 Prozent und in Relation zum aktuellen Kurs (Dividendenrendite) 13.3 Prozent ausmacht. Die Dividende kam aufgrund der statutarischen Bestimmungen in Art. 22 der Statuten (Satzung) der Gesellschaft ausschliesslich den Partizipanten zu, da die Partizipationsscheine, analog zu Vorzugsaktien, als Vorzugspartizipationsscheine ausgestaltet sind. Die Auszahlung erfolgte mit Valuta 11. Juni 2025, das Record-Datum war der 10. Juni 2025 und das Ex-Dividende-Datum der 9. Juni 2025.

Es ist vorgesehen, zukünftig an Dividendenzahlungen festzuhalten; dies in Abänderung der bisherigen Dividendenpolitik.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y) und auch an der Frankfurter Börse im Freiverkehr handelbar.

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Aussender: Swiss Estates AG

Adresse: Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Udo Rössig

Tel.: +41 58 252 60 00

E-Mail: info@swiss-estates.ch

Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie)

Börsen: BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

