Die Grand Huangshan Region feiert ihr Debüt auf der ITB Berlin 2024

Die Grand Huangshan Region, die nicht nur den Berg Huangshan selbst, sondern auch Touristeninhalte und Attraktionen in seiner Umgebung umfasst, gab ihr Debüt auf der ITB Berlin 2024, der weltweit führenden Reisemesse mit über 5.500 Ausstellern aus 170 Ländern und Regionen, die am Donnerstag in Berlin zu Ende ging.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240307851060/de/

Famous scenery such as pine trees, cloud seas, peculiarly-shaped stone peaks of Mount Huangshan in in East China's Anhui province. (Photo: Business Wire)

Der in der ostchinesischen Provinz Anhui gelegene Berg Huangshan, der auch als Gelber Berg bekannt ist, ist berühmt für seine Kiefern, Wolkenmeere, eigentümlich geformten Steinspitzen, heißen Quellen und Winterschneelandschaften. Da seine natürlichen und kulturellen Werte eng miteinander verbunden sind, wurde der Huangshan 1990 in die Liste des UNESCO-Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen.

In diesem Jahr nimmt Huangshan Tourism Co., Ltd. (HSTD) bereits zum fünften Mal in Folge an der ITB teil. Im Vergleich zu den konventionell gestalteten Ständen der Vorjahre hat HSTD seinen Stand diesmal innovativ gestaltet und das Thema der Weltklasse-Destination für Freizeit- und Wellnesstourismus, der Grand Huangshan Region, aufgegriffen.

Dabei wurden Elemente von Touristenattraktionen, immateriellem Kulturerbe und der traditionellen Huizhou-Küche der vier Kernstädte der Grand Huangshan-Region einbezogen: Huangshan, Anqing, Chizhou und Xuancheng. Der Stand war mit traditionellen chinesischen Landschaftsgemälden dekoriert, die mit vereinfachten Zeichnungen von architektonischen Merkmalen im Huizhou-Stil verziert waren und den Ausstellern und Besuchern aus aller Welt ein neues Bild boten.

Während der Veranstaltung wurde eine Reihe von Einführungsmaterialien wie Reiseführer für Besucher und kreativ gestaltete Souvenirs verteilt. Außerdem wurden auf der ITB die regionalen Tourismusressourcen von Grand Huangshan, die kulturellen Besonderheiten von Huizhou und die hochwertigen internationalen Touristenrouten vorgestellt, um internationale Gäste einzuladen.

Viele Besucher brachten zum Ausdruck, dass sie sich auf die Gelegenheit freuen, Huangshan zu besuchen, und dass sie die schöne Landschaft von Huangshan mehr Menschen vorstellen werden.

Nach Angaben der HSTD ist dies bereits der zweite großartige Auftritt auf der internationalen Bühne für Huangshan, nach der Veranstaltung zur Feier des chinesischen Neujahrs am Londoner Trafalgar Square Anfang Februar. Es ist auch ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des globalen Werbeplans der Stadt Huangshan für die Marke der Stadt "Creative Huangshan, Beauty in Huizhou".

In den letzten Jahren hat sich Huangshan Tourism dem internationalen Austausch, der Zusammenarbeit und der Förderung der Marke gewidmet. Es hat aktiv an international einflussreichen kulturellen und touristischen Austauschveranstaltungen wie dem New Yorker Asian Cultural Festival, der Fotoausstellung der Vereinten Nationen "Journey Through Civilizations" und der New Yorker "Chinese Night" teilgenommen.

Gleichzeitig wurden die Bemühungen um die weltweite Förderung der Marke kontinuierlich verstärkt, indem die touristischen Ressourcen und das kulturelle Erbe des schönen Huangshan den Einwohnern und Touristen aus Übersee durch mehrdimensionale, umfassende und nahe Ansätze vorgestellt wurden.

Die Huangshan-Region wird auch weiterhin keine Mühen scheuen, um das Image der Huangshan-Region bei internationalen Touristen auf eine frische und überzeugende Weise zu präsentieren und die Sichtbarkeit und den Einfluss der Grand Huangshan-Region als international bekanntes Reiseziel zu erhöhen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240307851060/de/

Huangshan Tourism Development Co., Ltd. E. Zhou evisionsinfo@gmail.com