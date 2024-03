ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Flutter auf 'Overweight' - Ziel 21300 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Flutter von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16300 auf 21300 Pence angehoben. Der Glücksspielkonzern sei gut aufgestellt für die Zukunft, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob diesbezüglich deren Größenvorteile und Produktinnovationen positiv hervor. Hauptgrund für ihre aktuelle Empfehlung ist aber eine optimistischere Einschätzung des US-Geschäfts./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 00:15 / GMT

