EQS-News: Kontron gewinnt Auftrag über 34 Mio. EUR für ein GSM-R System in Tschechien

Kontron gewinnt Auftrag über 34 Mio. EUR für ein GSM-R System in Tschechien



13.03.2024

Linz, 13. März 2024 – Kontron Transportation, ein Unternehmen der Kontron Gruppe, hat die öffentliche Ausschreibung für die Errichtung eines GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railways) Systems in Tschechien gewonnen. Mit diesem Projekt wird das von der staatlichen Organisation SŽ (Správa železnic) betriebene GSM-R-Digitalfunknetz um den Streckenabschnitt zwischen Hranice und der Slowakischen Grenze erweitert. Das GSM-R System bietet eine breite Palette von Sprach- und Datendiensten, die für den täglichen Bahnbetrieb erforderlich sind. Die gesamte Projektdauer beträgt ca. 3 Jahre, der Projektstart ist für März 2024 angesetzt. Es besteht aus verschiedenen Maßnahmen und technischen Lösungen, die miteinander verbunden sind, um ein reibungslos funktionierendes GSM-R-Netz für die künftige Nutzung von ETCS (European train control system) Level 2 zu erzielen. Die einzelnen Schritte des Projekts werden von renommierten Subauftragnehmern unterstützt. „Správa železnic ist seit vielen Jahren ein geschätzter Kunde und wir freuen uns sehr, zur weiteren Modernisierung des Schienenverkehrs in Tschechien beizutragen. Mit dem GSM-R System erhöht sich die Sicherheit im Bahnverkehr und der Komfort für die Fahrgäste. In diesem Projekt befassen wir uns mit den Vorbereitungen für die Standortplanung, der Hochfrequenztechnik, dem Bau des Standorts, der Einrichtung von 29 Basis-Sende-/Empfangsstationen und deren Integration, dem Übertragungsnetz und abschließenden Tests", sagt Petr Vitek, CEO der Kontron Transportation s.r.o. Tochtergesellschaft Prag. Über Kontron Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivität-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und wächst auf rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit an. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Blog Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com

