Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 18.03.2024 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato, Bastian Brach Solarauftrag untermauert langfristigen Wachstumspfad LPKF hat heute den Auftragseingang zur Lieferung von Anlagen für die Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen im Umfang von mehr als 15 Mio. EUR bekanntgegeben. Bestellung ursprünglich im Herbst 2023 erwartet: Die Order steht im Zusammenhang mit der globalen Ausweitung der Produktionskapazität für Dünnschicht-Solarzellen. Der Branchenprimus First Solar plant bspw. bis 2026 die eigenen Kapazitäten ggü. 2023 von 16,6 GW auf 25,2 GW (CAGR: 14,9%) zu steigern. Aufgrund des hohen Marktanteils von LPKF in diesem Anlagensegment sollte der Konzern hiervon profitieren. Das Unternehmen hatte mit dem Auftrag u.E. noch im Spätsommer/Herbst 2023 gerechnet, womit das genannte Bestellvolumen noch in 2024 verumsatzt worden wäre. Aufgrund der längeren Bearbeitungszeit von Bestellungen dieser Größe von 9 bis 12 Monaten erwartet das Unternehmen die Umsatzrealisierung nun in H1/25, was wir bereits in unserer Top Line-Prognose für 2025 von 163,4 Mio. EUR reflektiert haben. Die Meldung untermauert somit die langfristig sehr guten Wachstumsperspektiven in diesem Segment. Samsung-Einstieg in Glas-Substrate verdeutlicht LIDE-Marktrelevanz: Neben dem Wachstumsfeld Solar erwartet LPKF zukünftig auch deutliche Wachstumsbeiträge aus dem Verkauf von Anlagen für die Bearbeitung von Glasoberflächen. Diese weisen u.A. ein hohes Innovationspotenzial für den Einsatz in der Halbleiterfertigung (LIDE) auf. Bereits im November 2023 äußerte sich Intel positiv über den Bau von Halbleiterelementen basierend auf der Verarbeitung von Glas, was in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in der Massenfertigung Anwendung finden soll. In der letzten Woche kamen nun zusätzlich erste Branchenberichte von Äußerungen des südkoreanischen Großkonzerns Samsung auf, der sich zuletzt, wie Intel, auch intensiver mit der Verwendung von Glassubstraten auseinandergesetzt haben soll. Die proprietäre LIDE-Technologie dürfte aktuell u.E. das relevanteste Verfahren für die Herstellung von Glassubstraten sein, sodass in diesem Zusammenhang erste kleinere Auftragsvolumina bei LPKF realisierbar sein dürften. Samsung ist mit Intel einer der relevantesten Halbleiterkonzerne, die eine vollständige Wertschöpfung in-house anbieten (IDM - Integrated Device Manufacturer). Daneben spielen auch die Foundries (v.a. TSMC) eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette. Auch hier dürfte sich LPKF in Gesprächen befinden und insgesamt somit mittelfristig deutliche Wachstumsraten mit der Auslieferung von LIDE-Anlagen realisieren. FY-Guidance u.E. wegweisend für kurzfristige Kursperformance: Für 2024 erwarten wir unverändert eine zweistellige Top Line-Steigerung von 11,5% yoy und somit eine Fortsetzung des positiven Wachstumstrends. Im Verhältnis zum Konsens (Umsatz: 150,2 Mio. EUR; EBIT: 13,2 Mio. EUR) bedeutet dies jedoch eine deutlich konservativere Erwartungshaltung. Dies impliziert die Kommunikation einer defensiven FY-Guidance, die u.E. durch das unsichere Investitionsumfeld beeinflusst sein dürfte. Fazit: Unsere langfristigen Wachstumserwartungen sehen wir durch die jüngsten Meldungen bestätigt. Die Vorlage der FY-Zahlen 2023 inkl. Guidance 2024 dürften hingegen u.E. noch für eine Belastung des Sentiments sorgen. Wir bestätigen deswegen unsere Empfehlung 'Halten' inkl. des Kursziels von 11,00 EUR. 