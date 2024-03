EQS-News: AdCapital AG: Turnaround / Umsatzsteigerung und positives Ergebnis 2023 / Positiver Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2024

EQS-News: AdCapital AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

AdCapital AG, Waldbronn ISIN: DE0005214506 Pressemitteilung Schlagwort: Turnaround - Umsatzsteigerung und positives Ergebnis 2023 – Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 März 2024 AdCapital AG: Turnaround / Umsatzsteigerung und positives Ergebnis 2023 / Positiver Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 Umsatz 2023 steigt um 6,2% auf 165,1 Mio. Euro (Vorjahr: 155,5 Mio. Euro)

EBITDA 2023 steigt auf 7,3 Mio. Euro (Vorjahr -4,4 Mio. Euro)

EBIT 2023 steigt auf 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: -8,4 Mio. Euro) Waldbronn, 21. März 2024 Dr. Andreas Schmid (CEO): „Das Geschäftsjahr 2023 stand bei der AdCapital AG ganz im Zeichen des erfolgreichen Turnarounds sowie des bereits im Geschäftsjahr 2022 eingeleiteten Optimierungs- und Wachstumsprozesses und der Erneuerung der strategischen Ausrichtung der AdCapital AG inklusive der Tochtergesellschaften. Wir sind sehr zufrieden, insbesondere mit der starken Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen in den Märkten Automotive, Elektronik und Industrietechnik. Der intensive Austausch mit unseren Kunden, Partnern und Interessenten hat uns wichtige Impulse für die Zukunft gegeben und deutlich gezeigt: Unsere innovativen Technologielösungen rund um die Bedürfnisse der Märkte sind perfekt auf unsere Kunden ausgerichtet. Trotz der Beeinträchtigungen durch ein instabiles Marktumfeld konnten der eingeleitete Turnaround sowie die Optimierungs- und Wachstumsanstrengungen unvermindert fortgesetzt werden, sodass der Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 gesteigert werden konnte. Diese Umsatzsteigerung war ein wesentlicher Grund für die deutliche Steigerung sowohl des EBITDA als auch des EBIT gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung der Ergebnisse resultiert auch aus aktiv vorangetriebenen und sich positiv gestaltenden Gesprächen mit OEMs bzgl. möglicher Gewährleistungsansprüche, weswegen in diesem Zusammenhang gebildete Rückstellungen teilweise aufgelöst werden konnten, sowie den eingeleiteten Produktivitätssteigerungen in den Gesellschaften. Die Gesamtwirtschaft und der weltweite Markt des Geschäftsjahrs 2023 waren geprägt von äußeren Einflüssen, wie der historisch einmalige, zeitgleiche Streik gegen die "Detroit Three" - die drei großen US-Autobauer - sowie die Beeinträchtigung der Lieferketten durch die Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer und die anhaltende und sich im vierten Quartal verstärkende Rezession in Deutschland.“ Umsatz, EBITDA, EBIT Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2023 um 6,2 Prozent auf 165,1 Mio. Euro (Vorjahr: 155,5 Mio. Euro). Das EBITDA stieg im gleichen Zeitraum von -4,4 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2023 konnte auch das EBIT auf 3,3 Mio. Euro gesteigert werden. Im Vergleich hierzu betrug das EBIT im Vorjahr noch -8,4 Mio. Euro. Umsatz und EBIT lagen 2023 damit im Rahmen der im August 2023 angehobenen Prognose. Ausblick - Geschäftsjahr 2024 Die eingeleiteten und verstärkten strategischen Maßnahmen beabsichtigt die AdCapital AG und deren Tochterunternehmen auch im laufenden Geschäftsjahr 2024 für weiteres Wachstum und zur Ergebnisverbesserung zu nutzen. Neben der nachhaltigen Steigerung der Profitabilität soll das mittel- und langfristige Wachstum sowie die strategische nachhaltige Ausrichtung der Tochtergesellschaften sichergestellt werden. Basierend auf der Unternehmensstrategie und den eingeleiteten Maßnahmen hält die AdCapital AG aktuell trotz der teilweise erschwerten Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2024 eine weitere signifikante Steigerung von Umsatz und Ergebnis für darstellbar.

