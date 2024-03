Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Glarner Kantonalbank betreibt als erste Bank ihre Bancomaten über das Secure Swiss Finance Network



21.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Glarus, 21. März 2024 – Die Glarner Kantonalbank hat als erste Bank in der Schweiz ihre Bancomaten auf den sicheren Netzwerkverbund Secure Swiss Finance Network umgestellt. Sie erfüllt damit die derzeit höchsten Sicherheits-, Verfügbarkeits- und Leistungsanforderungen. Die Glarner Kantonalbank betreibt als erste Bank der Schweiz ihre Bancomaten über das neue, sichere Secure Swiss Finance Network (SSFN). Mit der Umstellung der Bancomaten auf SSFN erfüllt die Glarner Kantonalbank die höchsten Anforderungen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung. SSFN trägt zudem zu einem zuverlässig funktionierenden Schweizer Finanzplatz bei. SSFN ist ein kontrollierter und geschützter Netzwerkverbund, welcher von der Schweizerischen Nationalbank und SIX initiiert wurde. Alle an SSFN angeschlossenen Unternehmen des Finanzplatzes Schweiz können mit SIX, weiteren Finanzmarktinfrastrukturen und auch untereinander sicher kommunizieren. Dank der von der ETH Zürich entwickelten SCION-Technologie kann ein neues Level an Sicherheit, Performance und Funktionalität im Datenaustausch erreicht werden. Damit kann der Cyberkriminalität aktiv entgegengewirkt werden. Mehr zum Secure Swiss Finance Network (SSFN) erfahren Sie unter six-group.com/ssfn.

