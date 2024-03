Intuitive Surgical: Das neue „da Vinci 5“-System erhält die FDA-Zulassung!

Intuitive Surgical positioniert sich an der Speerspitze des Robotikzeitalters im Gesundheitswesen

Intuitive Surgical ist mit seinem Da Vinci-System schon jahrelang auf dem Markt und verbessert die OP-Fähigkeiten. Bei der robotergestützten Chirurgie ist der Konzern ein Pionier, um minimalinvasive Behandlungen zu ermöglichen. Die Roboter können Fasszangen, Nadelhalter, Skalpelle, Pinzetten und Energieinstrumente wie kleine Kameras zeitgleich einsetzen, während der Chirurg den Eingriff über fortschrittliche Bildgebungs- und Steuerungssysteme präzise durchführen kann. In jedem Fall soll so auch das Verletzungsrisiko bei Operationen gesenkt werden. Verwendet wird das Da Vinci-System bei Thorax-Operationen, urologischen und gynäkologischen Operationen sowie Eingriffen am Kopf und Hals, aber auch zur Entfernung von Nieren. Intuitive Surgical hat sich an der Speerspitze der robotergestützten Eingriffe positioniert. Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass die Roboter noch genauer werden, aus Operationen lernen und für mehr Eingriffe in Frage kommen. Zudem könnten sie langfristig selbst die Operation übernehmen, sodass sie nicht mehr komplett durch den Chirurgen gesteuert werden. Wenn es Intuitive Surgical schafft, seine Roboter weiterzuentwickeln, sodass sie (teil-)autonom arbeiten, würde das einen gigantischen Markt und Absatzpotenzial kreieren.

