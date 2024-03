GNW-Adhoc: Robex gibt Aktualisierung der Unternehmensstrategie bekannt

^QUEBEC CITY, March 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das ?Unternehmen") gibt eine Aktualisierung der Unternehmensstrategie für Guinea und Mali bekannt. Überarbeiteter Zeitplan für Kiniero und aktualisierte Angaben zur Entwicklung Zeitplan: Nach der am 22. Dezember 2023 veröffentlichten aktualisierten Ressourcenschätzung bei Mansounia haben das Management und der Verwaltungsrat beschlossen, den Entwicklungsplan zu überarbeiten und zu aktualisieren. Dies wird es uns ermöglichen, eine aktualisierte Machbarkeitsstudie gemäß NI43-101 (Updated Feasability Study, ?UFS") zu erstellen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts langsam zu verbessern und die Metallurgie mit einem höheren Oxidanteil zu optimieren. Der überarbeitete Zeitplan lässt sich wie folgt darstellen: * März - Mai 2024: Definitionsbohrungen in Mansounia mit dem Ziel, zusätzliche Reserven in den Minenplan aufzunehmen; * März - September 2024: Erdarbeiten, Investitionen in die Ausrüstung für die Anlage und wichtige Infrastruktur; * September 2024: Aktualisierte Machbarkeitsstudie mit erhöhter Produktion und höherem Oxidanteil; * Oktober 2024: Förmlicher Baubeschluss für das überarbeitete Anlagenlayout; * Dezember 2025: Erster Goldguss; Der neue Zeitplan ist der Regierung von Guinea zur Genehmigung vorgelegt worden. Baufortschritt Unser Subunternehmer für die Baumaßnahmen (Wacom) wird weiterhin mobil vor Ort bleiben, um die Entwicklung voranzutreiben und die zusätzliche Zeit zu nutzen, um die Baustelle vorzubereiten und den Zugang zu verbessern. Die formelle Entscheidung über den Bau wird nach der aktualisierten Machbarkeitsstudie getroffen. Die Detailkonstruktion wurde auf der Grundlage des neuen Durchsatzes abgeschlossen - diese wird in die aktualisierte Machbarkeitsstudie eingehen. Zeitplan für den Bau: * Das Betonfundament der Anlagenhalle wird gerade gegossen. * Das Fundament des Turmdrehkrans ist in Arbeit und wird für die strukturellen, mechanischen und Rohrleitungsinstallationen bereitstehen. * Die CIL-Bodenplatten werden vorgefertigt, beginnend mit dem Walzen der Mantelplatten. * Das CIL-Betonfundament ist in Vorbereitung. * Die Vorbereitung des ROM-Pads hat begonnen. * Fertigstellung der Renovierung des Verwaltungsgebäudes und des Arbeitercamps mit einer Gesamtkapazität von ca. 120 Betten. * Ausbau und Fertigstellung der Zufahrtsstraße und der Baustraße. * Die Ausfallzeit liegt derzeit bei 1,1 Millionen freien Stunden (4,3 Millionen Stunden konzernweit). Teile mit langer Vorlaufzeit: * Alle Teile mit langer Vorlaufzeit wurden bestellt (25 % der gesamten Anlageninvestitionen wurden bereits getätigt), die SAG-Mühle ist gebaut und bereit zur Verschiffung. * Die restliche Ausrüstung wird eingelagert und im Laufe des Jahres verschickt. Update zu Mali Der Verwaltungsrat und das Management von Robex haben die Annahmen, die dem derzeitigen Betrieb in Mali zugrunde liegen, angesichts der schwierigen Betriebsbedingungen und der steigenden Energiekosten neu bewertet. Diese Annahmen haben die Rentabilität von Nampala verschlechtert und wir rechnen mit dem derzeitigen Betriebsende im Juni 2026. In Anbetracht dieser bedeutenden Änderungen werden wir die Mine in Nampala auf Wertminderung prüfen und arbeiten derzeit mit unseren Experten daran, die Wertminderungsprüfung zum 31. Dezember 2023 durchzuführen, um die Auswirkungen in unserem geprüften Jahresabschluss, der am 29. April 2024 veröffentlicht wird, zu berücksichtigen. Auf der Grundlage der bisherigen Informationen wird diese Prüfung wahrscheinlich zu einer wesentlichen, nicht zahlungswirksamen Wertminderung von Vermögenswerten führen. Unter Berücksichtigung der neuen Parameter wird die Bewertung der Mine in Nampala zum 30. September 2023 auf 30 bis 55 Mio. CAD geschätzt, bei einem Nettobuchwert von 115 Mio. CAD. Die aktuellen Gespräche mit den Steuerbehörden in Mali könnten sich weiter negativ auf unseren Betrieb auswirken und unsere finanziellen Aussichten könnten zu einer früheren verantwortungsvollen Schließung der Mine führen. Der Verwaltungsrat und das Management von Robex sind weiterhin bestrebt, in der Zukunft das bestmögliche Ergebnis für diesen Vermögenswert zu finden. Das Unternehmen führt weiterhin konstruktive Gespräche mit der Regierung von Mali, um eine nachhaltige Lösung für Nampala zu finden und weitere Investitionen in die Exploration zu ermöglichen. Finanzierung und Liquiditätslage Der ungeprüfte Barmittelbestand zum 29. Februar 2024 beträgt 12,7 Mio. CAD, und Robex verfügt über die nötige Liquidität, um alle Barmittel- und Kurzfristkennzahlen zu erfüllen. Robex verfügt außerdem über eine nicht in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von 10 Mio. CAD, die bestimmten finanziellen Auflagen unterliegt. Zur Erinnerung: Das Unternehmen verfügt über einen aktuellen Kurzprospekt, der es zur Emission von Wertpapieren in einer Gesamthöhe von bis zu 250 Mio. CAD berechtigt. Dieser Prospekt wird zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils der Bauinvestitionen verwendet. Unternehmensberatung Angesichts der hohen Goldpreise und der gegenwärtigen Marktbedingungen, die für Transaktionen sehr günstig sind, haben der Verwaltungsrat und das Management SCP Resource Finance (?SCP") mit der Beratung zu Unternehmens- oder Vermögenstransaktionen beauftragt, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Aktualisierte Unternehmenspräsentation Eine aktualisierte Präsentation mit weiteren Informationen über den aktuellen Prozess und einem detaillierten, überarbeiteten Zeitplan für das Projekt wird zusätzlich zu dieser Pressemitteilung auf unserer Website zur Verfügung gestellt werden. Aurélien Bonneviot, CEO, dazu: ?Kiniero hat bisher hervorragende Ergebnisse geliefert und die Ressourcen wachsen schnell. Wir müssen nun die Technik an die Größe der Lagerstätte anpassen. Diese aktualisierte Machbarkeitsstudie wird das Projekt auf den neuesten Stand bringen, wobei das gesamte bisher investierte Kapital für eine rasche vollständige Entwicklung und die erneute Aufnahme des Baus erhalten bleibt. Trotz eines steigenden Goldpreises ist es für kleinere Unternehmen aufgrund der anhaltenden Inflationssorgen und des hohen Zinsniveaus schwierig, eigene Entwicklungen zu finanzieren, die für die bestehenden Aktionäre von Vorteil sind. SCP wird uns dabei unterstützen, unsere Möglichkeiten zur Wertmaximierung auszuloten." Bilder der Anlage Abbildung 1 - Anlage in Kiniero Abbildung 2 - Guss eines Bodenbalkens für die Anlagenhalle in Kiniero Abbildung 3 - Verwaltungsgebäude und Arbeitercamp Über Robex Resources Inc. Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine in Nampala, Mali, und treibt das langlebige Kiniero-Projekt mit niedrigen AISC in Guinea voran. Robex wird von zwei strategischen Anteilseignern unterstützt und hat das Ziel, ein mittelgroßer Goldproduzent in Westafrika zu werden. Weitere Informationen ROBEX RESOURCES INC. ROBEX RESOURCES INC. Aurélien Bonneviot Chief Executive Officer 