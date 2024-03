EQS-News: Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor mit „Espresso“

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor mit „Espresso“



25.03.2024 / 09:00 CET/CEST

Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor mit „Espresso“ Nürnberg, 25. März 2024: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, kann im ersten Quartal weitere Vertriebserfolge im Bereich der Finanzindustrie verbuchen. Mit insgesamt vier weiteren Kunden aus Europa und den USA hat das Unternehmen jetzt bestehende Verträge ausgeweitet oder Neuverträge geschlossen. Das jährlich wiederkehrende Umsatzvolumen (ARR) hieraus beträgt knapp eine Millionen Euro und zeigt die wachsende Bedeutung des Finanzsektors für Exasol. Schon heute entfallen rund 25% der annualisierten Umsätze auf dieses Segment. Der größte Anteil des neuen Vertragsvolumens ist einem Kunden aus dem deutschsprachigen Raum (DACH) zuzurechnen, der seinen bestehenden Vertrag auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag in etwa verdreifacht hat. Als IT-Dienstleister übernimmt das Unternehmen die Rechenzentren und den IT-Betrieb für Banken und stellt damit eine einheitliche Plattform für ihre Anwender zur Verfügung. Dazu zählen auch die Data Analytics-Anwendungen, in denen Exasol schon seit Jahren als Beschleuniger eingesetzt wird. Durch den stark wachsenden Datenbestand hat sich das Unternehmen jetzt zu einer Vertragsausweitung entschieden, um auch in Zukunft seinen Kunden die gewohnte Performance zu bieten. Exasol wird dabei auf der IT-Infrastruktur des Unternehmens ausgeführt (on-premise). Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens drei Jahren. Zusätzlich hat Exasol einen Neukunden ebenfalls aus dem Bankensektor über seinen Partnervertrieb gewonnen, in diesem Fall über ein IT-Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum, das Kunden bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur unterstützt. Exasol kommt dabei im Rahmen eines Kundenprojekts als Beschleuniger der existierenden Data Analytics-Umgebung zum Einsatz. Der Partnervertrieb gewinnt für Exasol zunehmend an Bedeutung und ist ein wichtiges Standbein für das zukünftige Wachstum. „Wir freuen uns, dass sich die Dynamik aus dem Finanzsektor, wie wir sie bereits zum Ende des letzten Jahres gesehen haben, auch im ersten Quartal weiter fortsetzt. Angesichts kontinuierlich wachsender Datenmengen in Unternehmen bekommt unsere Espresso-Lösung eine zunehmend wichtige Rolle bei der Beschleunigung von Data Analytics-Prozessen“, erklärt Jörg Tewes, CEO von Exasol. „Darüber hinaus sehen sich viele Unternehmen aus dem Finanzbereich einer zunehmenden Regulierung hinsichtlich ihrer Datensicherheit gegenüber. Deshalb sind hybride Anwendungsmöglichkeiten, in denen Daten sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in einer privaten Cloudumgebung gespeichert werden können, von hoher Bedeutung.“



Über Exasol

Exasol ist Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyticsdatenbank, der gleichzeitig die Themen Produktivität, Kosteneinsparungen und Flexibilität vorantreibt und so die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu definiert - zu ihren eigenen Bedingungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Exasol unterstützt mit Exasol Espresso, der weltweit schnellsten und vielseitigsten Abfrage-Engine, die sich in bestehende Data Stacks einfügt, Unternehmen bei der Umwandlung von Business Intelligence (BI) in bessere Erkenntnisse. Mit seiner speziell entwickelten spaltenbasierten Datenbank, der Massively Parallel Processing-Architektur und den Auto-Tuning-Fähigkeiten dient Espresso als einfach zu implementierender BI-Beschleuniger, der mit jedem Daten-Tool zusammenarbeitet, um komplexe Abfragen zu beschleunigen und Erkenntnisse in höchster Geschwindigkeit zu liefern. Mit Exasol Espresso können Unternehmen größere Datenmengen in schnellere, tiefere und kostengünstigere Erkenntnisse umwandeln. Investor Relations Kontakt Christoph Marx

Tel.: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

