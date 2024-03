Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Baloise in der Schweiz zeigt sich robust trotz herausforderndem Geschäftsjahr



26.03.2024 / 09:00 CET/CEST



Basel, 26. März 2024. Baloise blickt auf ein operativ herausforderndes Jahr zurück. Das versicherungstechnische Ergebnis wurde durch Unwetter und Grossschäden stark belastet. Wir bewahrten damit über 10’000 Kundinnen und Kunden vor schwerwiegenden finanziellen Einbussen. Erfreulich ist der Anstieg des Prämienvolumens um 2.7% auf 1'468.7 Mio. CHF; vor allem in den Branchen Motorfahrzeug, Haft und Sach. Das schweizweite Wachstum des umfassenden Finanzdienstleistungsangebots aus Versicherung und Bank ist weiterhin stetig und findet bei Kundinnen und Kunden grossen Anklang. Jahresabschluss 2023 Baloise Schweiz Versicherung* «Das Unwetter, welches im August das Tessin flächendeckend getroffen hat, wies ein ausserordentlich grosses Schadenvolumen auf. Auch diverse Grossschäden belasteten das Jahresergebnis des Schweizer Geschäfts zudem erheblich. Dies zeigt sich aber trotz des ungewöhnlichen Schadenjahrs robust. Erfreulich ist insbesondere die sehr gute Prämienentwicklung im Nichtlebengeschäft sowie das sehr gute Ergebnis im Bankgeschäft. Ich bin zuversichtlich, dass die getroffenen Optimierungsmassnahmen greifen werden und wir auch künftig in der Schweiz wieder exzellente Ergebnisse vorweisen können», so Clemens Markstein, CEO Baloise in der Schweiz. Der Schaden-Kosten-Satz (netto) wird im Geschäftsjahr 2023 vor allem durch die Unwetter- und Grossschäden belastet und steigt im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3.3 Prozentpunkte auf 98.4% an.



Das Prämienvolumen des Nichtlebengeschäfts verzeichnete mit CHF 1’468.7 Mio. eine sehr erfreuliche Steigerung von 2.7% gegenüber dem Vorjahr.



Der EBIT des Lebengeschäfts fiel mit CHF 181.5 Mio. tiefer als im Vorjahr aus. Im Einzelleben betrug die Prämienzunahme 1.5%. Im Kollektivleben sanken die Prämien hingegen um -4.6%. Hier setzte sich der Trend zu teilautonomen Vorsorgelösungen in der beruflichen Vorsorge fort. Die Perspectiva Sammelstiftung konnte ihr erfreuliches Wachstum auch im Jahr 2023 fortsetzen und darf mittlerweile 4'903 Firmen mit rund 21'500 Versicherten zu ihren Kunden zählen.



Baloise hat ihre Ökosystemstrategie in den Bereichen «Heim» und «Mobilität» einer Überprüfung unterzogen und entschieden, keine Neuinvestitionen für den Ausbau der Ökosysteme mehr zu tätigen. Künftig konzentrieren wir uns stärker auf versicherungsnahe Aktivitäten sowie die Rentabilisierung des bestehenden Innovationsportfolios. Bank** «Durch fachliche Expertise in Vorsorge, Vermögen und Finanzieren bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine im Schweizer Markt differenzierende Finanzberatung an. Dabei steht der individuelle Kundennutzen bei all unseren Überlegungen im Zentrum», so Jürg Ritz, CEO Baloise Bank AG. Deutliche Gewinnzunahme gegenüber dem Vorjahr

Die Baloise Bank AG steigert ihren Jahresgewinn auf CHF 31.2 Mio. (+21.4 % gegenüber Vorjahr).



Das Zusammenspiel von Versicherung und Bank stiftet den Kundinnen und Kunden grossen Nutzen und führt zu einem deutlichen Wachstum im Geschäftsvolumen von CHF 485.9 Mio.



Das Ende der Negativzinsphase und die nachhaltige Kreditpolitik der Baloise Bank AG führen zu substanzieller Ausweitung der Zinsmarge bei gleichzeitig sehr tiefen Kreditrisikokosten (CHF 0.2 Mio.) über das gesamte Kreditportfolio von CHF 7.5 Mrd. Zusammenfassung des Geschäftsverlaufs Markt Schweiz Geschäftsverlauf Baloise in der Schweiz

Kennzahlen in Mio. CHF 2023 2022 +/–% Geschäftsvolumen Baloise Schweiz* 4'025.7 4'068.8 -1.1 Davon Leben 2'557.0 2'638.0 -3.1 Davon Nichtleben 1'468.7 1'430.8 2.7 Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern Baloise Schweiz* 166.2 289.6 -42.6 Bilanzsumme Baloise Bank AG** 8‘731.7 8'526.6 0.8 Reingewinn Baloise Bank AG** 31.2 25.7 21.4 * alle Zahlen gemäss IFRS- Rechnungslegung.

** alle Zahlen gemäss lokalrechtlicher Rechnungslegung. Highlights aus dem Geschäftsjahr 2023

Die Ferienversicherung als kleine Versicherungsrevolution Mit der Ferienversicherung stellt Baloise den Schadenprozess komplett auf den Kopf. Üblicherweise meldet der Kunde seinen Schaden an und initiiert so den Prozess der Schadenregulierung. Mit der parametrischen Schönwetterversicherung, die man für die Dauer der Ferien abschliessen kann, wird die Versicherung von sich aus aktiv, wenn ein bestimmter Wert (zum Beispiel eine bestimmte Menge an Regen) erreicht wird. Oder aber der Flug verspätet sich, was wiederum automatisch bei der Versicherung gemeldet wird. Dies erleichtert das Leben von Versicherungskundinnen und -kunden erheblich. Baloise revolutioniert damit den traditionellen Schadenprozess im Sinne der Kundinnen und Kunden. Zweifache Prämierung am Innovationspreis der Schweizer Versicherung Im Jahr 2023 wurde Baloise gleich zweifach mit dem Innovationspreis der Schweizer Assekuranz prämiert. Das Projekt «Rapid Damage Cockpit» gewann den Publikumspreis und die Ferienversicherung den 2. Preis. Damit wurde der aussergewöhnlichen Innovationskraft im Kerngeschäft von Baloise Rechnung getragen. Dank der Innovation «Rapid Damage Cockpit» kann Baloise nach einem starken Unwetter allfällig betroffene Kundinnen und Kunden automatisch anschreiben. Wie bei der Ferienversicherung denkt Baloise den Schadenprozess neu und übernimmt proaktiv die Schadenmeldung, welche klassischerweise eine Pflicht des Versicherungsnehmers ist. Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

