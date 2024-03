IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI-Tochter Intrahealth informiert über neue Kundenimplementierung bei Toronto Public Health

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI-Tochter Intrahealth informiert über neue Kundenimplementierung bei Toronto Public Health

- Intrahealth freut sich, über eine kürzliche Kundenimplementierung bei Toronto Public Health zu berichten, einer Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens, die für die Bereitstellung von öffentlichen Gesundheitsprogrammen und -diensten, die Durchsetzung öffentlicher Gesundheitsvorschriften und die Berichterstattung an das Toronto Board of Health zu Fragen der öffentlichen Gesundheit verantwortlich zeichnet.

- Intrahealth bedient jetzt mehr öffentliche Gesundheitseinrichtungen in Ontario als jeder andere Anbieter von Software für elektronische Patientenakten (EHR). Intrahealth verfügt über eine aktive Pipeline an neuen Auftragsmöglichkeiten und erwartet in den kommenden Monaten eine Entscheidung über mehrere Ausschreibungen.

- Seit der Übernahme durch HEALWELL zu Beginn dieses Jahres arbeitet Intrahealth an der nutzbringenden Einbindung der KI-Technologie von HEALWELL und plant neue Funktionen, wie z. B. KI-gestützte medizinische Co-Pilot-Funktionen, um Leistungserbringer bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu unterstützen.

TORONTO, ON, 26. März 2024 / IRW-Press / - HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein KI- und Datenwissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf präventive Pflege gerichtet ist, freut sich, über aktuelle Entwicklungen bei seiner neu erworbenen Tochtergesellschaft Intrahealth Systems Limited (Intrahealth) zu informieren, und möchte dabei insbesondere die erfolgreiche Implementierung von Intrahealths Profile-Plattform (Profile) für elektronische Patientenakten (EHR) bei Toronto Public Health (TPH) hervorheben. TPH ist eine Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens, die für die Bereitstellung von öffentlichen Gesundheitsprogrammen und -diensten, die Durchsetzung öffentlicher Gesundheitsvorschriften und die Berichterstattung an das Toronto Board of Health zu Fragen der öffentlichen Gesundheit verantwortlich zeichnet. Intrahealth steht kurz vor Abschluss der EHR-Implementierung bei TPH und das Programm dürfte in den nächsten Wochen in Betrieb gehen.

Dorian Prior, President von Intrahealth, sagt dazu: Wir sind begeistert über den anhaltenden Erfolg von Intrahealth und etablieren uns als führende EHR-Plattform in ganz Kanada. Intrahealth konnte seine Präsenz im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens in Ontario insgesamt verstärken und ist nun der Anbieter mit den meisten EHR-Systemen, die in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Ontario im Einsatz sind. Die Installation bei TPH schließt an die Implementierung von Systemen bei zwei weiteren öffentlichen Gesundheitsbehörden in Ontario im vergangenen Jahr an. Wir sind der festen Überzeugung, dass die enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens und Regierungsbehörden nicht nur ein Beleg für unseren gegenwärtigen Erfolg ist, sondern auch ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Strategie, um die weit verbreitete Akzeptanz der Intrahealth-Plattform zu fördern, vor allem, wenn wir beginnen, unsere KI-gestützten Produktverbesserungen einzuführen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, fügt hinzu: Wir freuen uns, den Gewinn eines weiteren Kunden für unsere Intrahealth-Plattform bekannt geben zu können, der unsere Präsenz in der Provinz Ontario noch weiter stärkt. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Toronto Public Health mit Dankbarkeit und Spannung entgegen. Diese soll dazu beitragen, die Gesundheit von Millionen von Einwohnern Torontos zu schützen und zu fördern. Wir freuen uns darauf, mit der Einführung von Plattform-Updates, die KI-gestützte Tools und Funktionen umfassen, einen weiteren Mehrwert im Rahmen dieser Beziehung zu schaffen.

Intrahealth erhielt den Zuschlag für den TPH-Vertrag im Rahmen eines wettbewerbsintensiven Ausschreibungsverfahrens. Intrahealth verfügt über eine aktive Pipeline neuer Auftragsmöglichkeiten, einschließlich der kürzlich erfolgten Antwort auf die Bearbeitung von Märkten wie psychische Gesundheit, häusliche Gesundheit und multidisziplinäre Spezialisten. Dazu wird das Unternehmen voraussichtlich in den kommenden Monaten Ankündigungen machen können. Profile bietet eine flexible Umgebung, die es den Abteilungen des öffentlichen Gesundheitswesens ermöglicht, die Plattform an die verschiedenen Anforderungen der von ihnen verwalteten Programme anzupassen. Neben der Möglichkeit, das Erlebnis für die Leistungserbringer so zu gestalten, dass sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit erhalten, ermöglicht Profile den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, den Patientendatenschutz innerhalb einer großen Organisation zu verwalten.

TPH ist ein dynamischer und integraler Bestandteil des Gesundheitssektors von Toronto. Die Einrichtung ist dem Board of Health direkt unterstellt und hat einen wichtigen Auftrag: die Gesundheit und das Wohlbefinden von über drei Millionen Einwohnern zu schützen und zu fördern. Seit 1883 ist TPH ein Vorreiter bei Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und arbeitet unermüdlich daran, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, eine gesunde Lebensweise zu fördern und sich für Bedingungen einzusetzen, die die allgemeine Gesundheit der vielfältigen Bevölkerung Torontos verbessern. Mithilfe modernster Überwachungsmethoden überwacht TPH den Gesundheitszustand der Gemeinden und kann so proaktiv auf bestehende und neue Gesundheitsbedürfnisse reagieren. Durch die Entwicklung und Umsetzung öffentlicher Strategien und Praktiken ist TPH bestrebt, die Gesundheit von Einzelpersonen, Gemeinden und der gesamten Stadt zu verbessern, und festigt damit seine Rolle als Eckpfeiler in der öffentlichen Gesundheitslandschaft Torontos.

Seit der Übernahme durch HEALWELL Anfang des Jahres bemüht sich Intrahealth darum, die KI-Technologie und die Produktfähigkeiten von HEALWELL zu nutzen und neue Funktionen zu erarbeiten, wie z. B. KI-gestützte medizinische Co-Pilot-Funktionen. Solche Produktverbesserungen können für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Leistungserbringern von großer Bedeutung sein.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange (die TSX) und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Intrahealth

Intrahealth ist ein Pionier im Bereich der Gesundheitstechnologie, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von hochmodernen EMR- oder HER-Lösungen spezialisiert hat. Mit einem unermüdlichen Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung unterstützt Intrahealth Gesundheitsdienstleister, Institutionen und Behörden mit innovativen digitalen Tools, die die Gesundheitsversorgung und die Ergebnisse für die Patienten verbessern. Für weitere Informationen über Intrahealth besuchen Sie bitte unsere offizielle Website. https://intrahealth.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich seiner erwarteten Umsätze und seiner Fähigkeit, Dienstleistungsvereinbarungen mit neuen Kunden abzuschließen, und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie werden, verbessern, Wachstum, sicherstellen, fortsetzen, antizipieren, erwarten, fortfahren, potenziell, zukünftig, erwägen, ergeben, erhöhen, liefern, auftauchen, ist im Begriff, planen, positionieren, Chancen, Expansion, ausüben, sicherstellen, erreichen, erwerben, abschließen, befriedigen, berechtigen, unterliegen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten, würden, sollten, oder die Verneinung eines dieser Begriff,. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74045

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74045&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42249X1006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.