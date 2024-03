EQS-Adhoc: Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2): Eröffnungsgutachten zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht

EQS-Ad-hoc: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Insolvenz

Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2): Eröffnungsgutachten zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht



27.03.2024 / 16:02 CET/CEST

Die Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) hat beim Amtsgerichts Wiesbaden ein Eröffnungsgutachten (die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Traumhaus AG empfehlend) eingereicht.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse.

Medienkontakt:

Traumhaus AG

Borsigstraße 20a

65205 Wiesbaden

ir@traumhaus-familie.de

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

ISIN: DE000A2NB7S2

