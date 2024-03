Den Weg mitgehen: Diese amerikanische Top-Aktie marschiert gerade wieder unermüdlich Richtung All-Time-High!

Wenn es darum geht, in welche Aktie man als Nächstes investieren sollte, sind sicherlich viele Aspekte zu berücksichtigen. Unter anderem könnte hier relevant sein, ob sich ein Wert gerade in einer Aufwärtsbewegung befindet oder nicht.

Denn nach einem erfolgreichen Turnaround sind viele Titel im Anschluss kaum wieder zu bremsen. So wie beispielsweise auch die Aktie des größten US-Anbieters für Personaldienstleistungen ADP (WKN: 850347), die Anfang November 2023 in eine Umkehrbewegung eingetreten ist.

Weiter auf Wachstum getrimmt

Für viele Unternehmen ist es gerade in Zeiten des Fachkräftemangels absolut hilfreich, zum Beispiel ihre Buchhaltung auszulagern oder sich Hilfe bei der aufwendigen Personalakquise zu suchen. Genau darauf und noch etliches mehr, was mit Personaldienstleistungen zu tun hat, ist ADP spezialisiert. Und mittlerweile verlassen sich dabei weltweit schon mehr als 500.000 Firmen auf die Erfahrung der Amerikaner.

Dies spiegelt sich dementsprechend auch im geschäftlichen Erfolg von ADP wider. Seit Jahren geht es nun schon mit Umsatz und Gewinn konstant nach oben. Wobei das Wachstum selbstredend in jedem Jahr ein wenig anders ausgefallen ist. Doch unterm Strich hat der Outsourcing-Spezialist im letzten Geschäftsjahr mit 3,4 Mrd. US-Dollar fast 50 % mehr verdient als noch 2019.

Und auch die ersten beiden Quartale des noch bis 30.06. laufenden Geschäftsjahres 2024 waren von weiterem Wachstum geprägt. Insgesamt kann ADP im ersten Halbjahr auf ein Umsatzwachstum von rund 7 % zurückblicken. Der Nettogewinn ist mit einem Plus von 9 % sogar noch etwas stärker angewachsen und bescherte dem Konzern damit ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 4,20 US-Dollar.

Das ADP-Management geht auch für das Gesamtjahr von einem Umsatzanstieg zwischen 6 und 7 % aus. Und für das EPS wird im Jahresverlauf mit einer Steigerung von 10 bis 12 % gerechnet. Die Wachstumsstory von ADP sollte meiner Ansicht nach also weiterhin intakt sein.

Hohe Marge und mehr Dividende

Es gibt noch zwei Dinge, die ich bei dem US-amerikanischen Personaldienstleister interessant finde. Da wäre zum einen die hohe Nettomarge zu nennen. Diese bewegt sich für die letzten fünf Jahre nämlich auf einem durchschnittlichen Niveau von 17,44 %.

Aber nicht nur das. ADP hat das Kunststück vollbracht, die Nettomarge seit 2019 jedes Jahr ein klein wenig zu erhöhen. Was bedeutet, dass man nicht nur sehr wirtschaftlich arbeitet, sondern in der Lage ist, die Profitabilität schrittweise auch immer weiter zu verbessern.

Zum anderen gehört ADP zu den sogenannten Dividenden-Aristokraten. Denn seit 1976 wird die Gewinnbeteiligung vom Unternehmen nun bereits regelmäßig angehoben. Die letzte Steigerung liegt nur wenige Monate zurück und so kamen die Aktionäre erst Anfang Januar mit 1,40 US-Dollar je Aktie in den Genuss einer um 12 % höheren Quartalsdividende.

Damit kann ADP alleine in den letzten zehn Jahren mit einem Dividendenwachstum von 192 % glänzen. Was bedeutet, dass wir es hier mit einer durchschnittlichen jährlichen Anhebung der Ausschüttung um 11,3 % zu tun haben.

Aktie vor neuem Allzeithoch?

Die Aktie von ADP erreichte am 01.11.2023 mit 210,37 US-Dollar ein Zwischentief. Danach ist sie wie bereits angesprochen in eine Aufwärtsbewegung übergegangen. Und auf ihrem aktuellen Niveau von 249,74 US-Dollar (28.03.2024) notiert sie im Moment knapp 19 % höher als bei ihrem Zwischentiefstand.

Damit sind die ADP-Papiere nicht mehr allzu weit von ihrem ehemaligen Höchststand entfernt, den sie am 02.12.2022 mit 269,90 US-Dollar markierten. Sollte ihr Aufwärtstrend also nachhaltig sein, könnte diese Marke meines Erachtens eventuell schon bald wieder übertroffen werden.

Denn die Aussichten für das Unternehmen sind in meinen Augen mehr als intakt und man ist darüber hinaus in der Lage, sehr profitabel zu wirtschaften. Wer bei der ADP-Aktie auf weitere Kurszuwächse setzen möchte, kommt zudem von Beginn an eine Dividendenrendite von 2,24 % geboten.

Wem das zu niedrig erscheint, der sollte bedenken, dass ADP höchstwahrscheinlich auch in Zukunft seine lange Serie an Dividendensteigerungen sicherlich nicht abreißen lässt. Doch am wichtigsten sollte natürlich sein, dass ein Konzern auch in den nächsten Jahren weiter wachsen kann. Aber in dieser Hinsicht mache ich mir bei ADP alles andere als Sorgen.

Der Artikel Den Weg mitgehen: Diese amerikanische Top-Aktie marschiert gerade wieder unermüdlich Richtung All-Time-High! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024