ISS unterstützt Wahlvorschlag des Verwaltungsrats von SoftwareOne

Stans, Schweiz I 1. April 2024 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat die Wahlempfehlungen des Stimmrechtsberaters ISS für die kommende Generalversammlung zur Kenntnis genommen. ISS unterstützt den Wahlvorschlag des Verwaltungsrats von SoftwareOne.

ISS, weltweiter Anbieter von unabhängigem und objektivem Research und Empfehlungen für Generalversammlungen, empfiehlt die Wahl der neun vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten für den Verwaltungsrat, darunter auch drei nicht-unabhängige Nominierte, die den 29%-Aktionärsblock vertreten.

ISS empfiehlt gleichzeitig gegen den vollständigen Austausch des Verwaltungsrats zu stimmen, wie er vom 29%-Aktionärsblock vorgeschlagen wird. Der Bericht von ISS klassifizierte alle vom Aktionärsblock nominierten Personen als nicht-unabhängig.

Der Verwaltungsrat sieht sich in seiner Überzeugung bestätigt, dass ein ausgewogenes Gremium im besten Interesse aller Beteiligten wäre. Dies würde auch dazu beitragen, die Ruhe im Unternehmen wiederherzustellen und es dem Management ermöglichen, sich auf die Führung des Unternehmens, die Erreichung der Wachstums- und Rentabilitätsziele und die Umsetzung der Vision 2026 zu konzentrieren.

