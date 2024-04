Real-World Assets: Eine Einführung in die Zukunft der Blockchain mit Sven Wagenknecht

Erfahre in diesem Video mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Sven Wagenknecht (Editor-in-chief and Co-Founder at BTC-ECHO) mehr über Real-World Assets (RWAs), die die nächste Stufe in der Evolution von NFTs und Utility- sowie Security-Tokens darstellen. Wie sprechen darüber, wie RWAs bereits die Finanzbranche verändern und die Zukunft der Finanzindustrie gestalten können.



Timestamps:

00:00 ► Einführung: Real-World Assets und ihre Verbindung zu NFTs

03:18 ► Tokenisierung von RWAs und ihre Vorteile

07:28 ► Die Rolle von Oracles bei der Verknüpfung von Echtweltdaten mit der Blockchain

09:20 ► Die Bedeutung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains

12:01 ► Das Interesse großer Finanzinstitutionen an RWAs und deren Tokenisierung

14:27 ► Das Potenzial von RWAs zur Veränderung der Finanzindustrie und zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle



