ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec an - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung wegen des aktuellen Kursniveaus aber auf "Underweight" belassen. Analyst Anchal Verma gibt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie zurückhaltend. Der Umsatz dürfte im zweiten Viertel des Geschäftsjahrs noch unter Druck gestanden haben, so der Experte. Zugleich impliziere der Jahresausblick des Unternehmens eine deutliche Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Hierbei dürfte zwar ein Ende des Lagerbestandsabbaus auf Kundenseite und Preiserhöhungen für bestimmte Produkte helfen. Gleichwohl sorge er sich wegen der andauernden China-Schwäche und den Folgen des zentralen Beschaffungssystems in dem Land. Die Kurszielerhöhung reflektiere die Übernahme von D.O.R.C sowie die gestiegene Branchenbewertung./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 20:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 00:15 / BST

