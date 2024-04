Besser als Nvidia? Warum ich lieber auf diese Aktie setze

Einer der ganz großen Favoriten der Anleger ist in diesem Jahr die Nvidia-Aktie (WKN: 918422). Die gigantische Kursrally, die vor etwa einem Jahr begonnen hat, lockt immer mehr Anleger an. Inzwischen ist Nvidia bezogen auf den Marktwert eins der größten Unternehmen der Welt. Ob die Kursrally tatsächlich auch gerechtfertigt ist, oder die Nvidia-Aktie in den nächsten Jahren genau so schnell wieder fallen wird, wie sie gestiegen ist, muss sich aber erst noch herausstellen.

Die Nvidia-Aktie ist beliebt wie nie zuvor

Tatsächlich könnten die Geschäfte für Nvidia aktuell auch kaum besser laufen. Allein im letzten Quartal hat sich der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahresquartal auf 4,93 US-Dollar fast verzehnfacht. Aber genau da liegt eigentlich auch schon das große Problem! Gehen wir davon aus, dass der Gewinn im gesamten Geschäftsjahr auf 20 US-Dollar steigt, dann liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beim aktuellen Kurs von 940 US-Dollar immer noch beim 47-Fachen des nächsten Jahresgewinns (Stand 27.03.2024). Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Nettogewinn je Aktie bei 11,93 US-Dollar. Auf dieser Basis liegt das KGV sogar bei 79.

Vielleicht wird Nvidia es schaffen den Gewinn auf mehr als 20 US-Dollar je Aktie zu steigern, vielleicht aber auch nicht. Was aber eigentlich noch wichtiger ist, ist die Frage, ob Nvidia dieses Gewinnniveau auch langfristig halten kann. Und an dieser Stelle bestehen für mich große Zweifel.

Denn Nvidia hat massiv davon profitiert, dass die Nachfrage nach den Chips des Konzerns größer ist, als das Angebot. Das lässt sich leicht an der Bruttogewinnmarge ablesen, die im letzten Quartal von 63 % im Vorjahr auf nun 76 % gestiegen ist.

Nvidias Geschäft ist sehr zyklisch und wirft in guten Zeiten jede Menge Gewinn ab. Darauf folgen aber immer wieder Nachfragerückgänge, die die Gewinne massiv einbrechen lassen. Beispielsweise lag der Nettogewinn im Ende Juli 2022 beendeten Quartal bei nur 0,26 US-Dollar je Aktie. Die Gewinnmarge ist damals auf 43 % gefallen.

Früher oder später wird sich das Geschäft auch diesmal wieder abkühlen. Die große Frage ist dann nur, wie stark die Abkühlung ausfallen wird und wie die Gewinne im Durchschnitt über den gesamten Zyklus ausfallen.

Aber als langfristige Investition bevorzuge ich diese Aktie

Sollte sich herausstellen, dass wir gerade nur eine Menge vorgezogene Nachfrage sehen und das Niveau bei Umsatz und Gewinn nicht lange haltbar ist, wird auch der Aktienkurs früher oder später einknicken.

Für mich gibt es in dieser Hinsicht genügend Fragezeichen, um die Aktie lieber nicht zu kaufen. Stattdessen setze ich lieber auf andere Unternehmen, deren Geschäft vorhersehbarer ist und die am besten auch noch günstiger bewertet sind. Ein Kandidat ist beispielsweise die Microsoft-Aktie (WKN: 870747). Microsoft wächst seit Jahrzehnten Jahr für Jahr immer weiter. Gleichzeitig profitiert der Konzern über seine Cloudsparte aber auch von der Euphorie rund um das Thema der künstlichen Intelligenz.

Aktuell zahlt man für die Microsoft-Aktie mit 428 US-Dollar das 39-Fache des Gewinns der letzten 12 Monate. Und in den kommenden Quartalen und Jahren werden die Gewinne mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen. Denn Microsoft hat ein sehr diversifiziertes Geschäftsmodell. Der Konzern lebt nicht nur von seiner Cloudsparte, sondern verdient immernoch viel Geld mit dem Verkauf von Windowslizenzen, der Suchmaschine Bing, dem sozialen Netzwerk LinkedIn und zahlreichen weiteren Segmenten.

Zusammengefasst ist die Microsoft-Aktie für mich die deutlich bessere Investition für langfristig orientierte Anleger. Denn für mich besteht kein Zweifel, dass Microsoft in 10 Jahren sehr viel mehr Gewinn machen wird als heute. Bei Nvidia dagegen ist es für mich gut vorstellbar, dass das aktuelle Gewinnniveau nicht nachhaltig ist.

Der Artikel Besser als Nvidia? Warum ich lieber auf diese Aktie setze ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft und Nvidia.

Aktienwelt360 2024