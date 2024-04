China & Indien – Jetzt (noch) investieren? | Börse Stuttgart | Emerging Markets | US-Aktien

► Darum geht's im Video: Das chinesische “Jahr des Drachen” hat begonnen - begleitet von Hoffnungen auf eine Trendwende. Steht der Drache doch für Wachstum, Fortschritt und Überfluss - Attribute die Chinas Wirtschaft und Börse fehlten. Was passieren muss, damit die Trendwende gelingt verrät Tilmann Galler (Kapitalmarkt-Stratege bei J.P. Morgan Asset Management) im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Lohnt es sich jetzt noch in Indien zu investieren oder ist der Markt schon heiß gelaufen? Welche Emerging Markets sind derzeit sonst noch spannend? Aktuelle Einschätzungen im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung / China - Trendwende im Jahre des Drachen?

01:12 ► Problemkind Immobilienmarkt

03:49 ► Strukturelle Probleme

06:22 ► Aktienmarkt - nach dem verlustreichen Vorjahr: Jetzt wieder einsteigen?

08:41 ► Highflyer Indien - ist der Markt schon überkauft?

12:51 ► Zinssenkung in den USA voraus - mit positiven Auswirkungen auf die Emerging Markets?

15:45 ► US-Aktien, Emerging Markets oder Europäische Titel - das gehört jetzt ins Depot?



🕐 Das Video wurde am 08. April 2024 um 17:00 Uhr veröffentlicht.