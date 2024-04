EQS-Adhoc: Traumhaus AG: Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Traumhaus AG und einer Tochtergesellschaft

EQS-Ad-hoc: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Traumhaus AG: Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Traumhaus AG und einer Tochtergesellschaft



12.04.2024 / 19:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wiesbaden, 12.04.2024. Die insolvente Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2- „Gesellschaft“) teilt mit, dass der Insolvenzverwalter heute mit der SAENTIS Family Office GmbH („Investor“) einen Unternehmenskaufvertrag über einen Teil ihrer Vermögenswerte geschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion wurden auch wesentliche Teile der Vermögenswerte der insolventen operativen Tochtergesellschaft Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH an den Investor veräußert. Nicht Gegenstand der Transaktion sind die von der Gesellschaft betriebenen Bauprojekte. Der Investor plant den Erwerb von fünf dieser Projekte, hierzu gibt es aber noch keine vertragliche Regelung. Für die weiteren Bauprojekte werden separate Lösungen gesucht. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der vertraglichen Vollzugsbedingungen. Die Gesellschaft und der Investor rechnen mit einem Vollzug der Transaktion im April.



Die Erlöse aus der Transaktion werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens zur Befriedigung der Gläubiger verwendet. In welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt Gläubiger mit einer quotalen Auszahlung auf ihre Forderungen rechnen können, steht noch nicht fest.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse.



Kontakt:

Traumhaus AG

Borsigstraße 20a

65205 Wiesbaden

ir@traumhaus-familie.de

12.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0)6122 586 53 - 0 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1879817

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1879817 12.04.2024 CET/CEST