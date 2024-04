EQS-News: Insolvenzverwalter Konen veräußert wesentliche Vermögenswerte der Traumhaus AG

EQS-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Insolvenzverwalter Konen veräußert wesentliche Vermögenswerte der Traumhaus AG



12.04.2024 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wiesbaden, 12. April 2024. Für die insolvente Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) hat Insolvenzverwalter Philip Konen von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH eine erste Teillösung erzielt. Die SAENTIS Family Office GmbH übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. April 2024 einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte des Immobilienunternehmens. Den entsprechenden Kaufvertrag haben die Verantwortlichen heute unterzeichnet.



Im Rahmen der Transaktion werden auch wesentliche Teile der Vermögenswerte der insolventen operativen Tochtergesellschaft Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH an den Investor veräußert. Nicht Gegenstand der Transaktion sind die von der Traumhaus AG betriebenen Bauprojekte. Der Investor plant allerdings die Übernahme von fünf dieser Bauprojekte. Hierzu laufen bereits die Gespräche. Für weitere Projekte der Gesellschaft wird der Insolvenzverwalter dann separate Lösungen suchen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der vertraglichen Vollzugsbedingungen. Der Insolvenzverwalter und der Investor rechnen mit einem Vollzug der Transaktion noch im April.



Rechtsanwalt Philip Konen von PLUTA sagt: „Die Veräußerung der Vermögenswerte ist ein sehr erfreuliches Ergebnis für alle Beteiligten, die damit Planungssicherheit für die Zukunft haben. Mit SAENTIS Family Office haben wir den idealen Investor gefunden, der zudem mehrere Bauprojekte künftig fortführen will.“



Die Traumhaus AG ist ein Anbieter für serielles Bauen in Massivbauweise. Die Baugesellschaft Heinrich Hildmann war für die Projektdurchführung und Baukoordination verantwortlich. Beide Unternehmen sowie weitere Gesellschaften der Gruppe befinden sich seit Anfang Dezember 2023 in einem Insolvenzverfahren. Das Amtsgericht Wiesbaden eröffnete mit Beschluss vom 1. April 2024 das Insolvenzverfahren der Traumhaus AG und bestellte Philip Konen von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum Insolvenzverwalter. Im Verfahren der Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH wurde PLUTA-Anwalt Dr. Stephan Laubereau am 1. März 2024 zum Insolvenzverwalter bestellt. Im PLUTA-Team arbeiten zudem u.a. Rechtsanwalt Philipp Meyer und Betriebswirt (B.A.) Sebastian Schade.



Investor plant Übernahme von fünf Bauprojekten



Der Investor wird das Kernteam der Traumhaus AG und der Tochtergesellschaft Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH weiterbeschäftigen. Nahezu alle zuletzt bestehenden Arbeitsverhältnisse werden damit übernommen.



Zu den fünf Bauprojekten, die der Investor nach derzeitigem Stand fortführen will, zählen die Projekte in Hattersheim, Neuwied, Biblis, Groß-Gerau und Einhausen. Für weitere sechs Bauprojekte werden der Insolvenzverwalter und sein PLUTA-Team in Abstimmung mit den finanzierenden Kreditinstituten nach Einzellösungen suchen.



In Hattersheim am Main im südhessischen Main-Taunus-Kreis sind 86 Wohneinheiten auf fünf Bauabschnitten geplant. Dabei sollen Reihen- und Doppelhäuser mit Pult- & Satteldach entstehen. Die Erschließungsmaßnahmen hatten noch vor der Insolvenz begonnen.



In Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz sollen in einem zweiten Bauabschnitt 16 Wohneinheiten entstehen. Das Grundstück ist erschlossen. Die Bauarbeiten für die geplanten Reihenhäuser mit Satteldach hatten bereits begonnen und sollen nun vom neuen Investor fortgeführt werden.



Bei drei weiteren Bauprojekten in Hessen haben die Bauarbeiten noch nicht begonnen. In Biblis sind 34 Wohneinheiten geplant. Es sollen Reihen- und Doppelhäuser mit Satteldächern entstehen. In Groß-Gerau sind insgesamt 76 Wohneinheiten geplant, dabei sollen 70 Reihen- und Doppelhäuser sowie 6 Geschosswohnungen gebaut werden. In Einhausen sind 20 Reihenhäuser mit Satteldach geplant, die nun der neue Investor bauen wird. Über weitere Details zu den einzelnen Bauprojekten wird die SAENTIS Family Office GmbH informieren, sobald die vertraglichen Details geregelt sind.



Geschäftsführer Alexander Steinhoff von der SAENTIS Family Office GmbH erklärt: „Wir haben sehr gute Gespräche geführt und freuen uns über den Vertragsabschluss. Als inhabergeführtes Multi Family Office sind wir seit vielen Jahren ein zuverlässiger Investitionspartner für Immobilien im Rhein-Main-Gebiet. Im nächsten Schritt geht es nun darum, die Verträge zu den Bauprojekten abzuschließen. Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen eine Lösung zu erreichen, damit die Bauprojekte fortgeführt werden können.“





Über Traumhaus AG:

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.



Über SAENTIS Family Office:

Die SAENTIS Family Office GmbH mit Sitz in Mainz ist ein inhabergeführtes Multi Family Office. Zu den Kerngebieten zählen die strategische Vermögensberatung und -strukturierung für Unternehmerfamilien und Stiftungen sowie das Management von liquiden und alternativen Assetklassen. Darüber hinaus ist SAENTIS Family Office ein professioneller Investitionspartner für Direktanlagen in Immobilien und unternehmerischen Beteiligungen. Das in diesem Bereich investierte Vermögen beläuft sich auf über 200 Mio. Euro mit einer durchschnittlichen Eigenbeteiligungsquote von rd. 50 %. Insgesamt werden im Family Office rund 500 Mio. Euro verwaltet.



Über PLUTA:

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen. Seit der Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA unterstützt insbesondere bei der Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins und Focus belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net



Pressekontakt:

Traumhaus AG

Borsigstraße 20a

65205 Wiesbaden

ir@traumhaus-familie.de

relatio PR

Patrick Sutter

+49 89-210257-22

pluta@relatio-pr.de

12.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0)6122 586 53 - 0 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1879823

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1879823 12.04.2024 CET/CEST