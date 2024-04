US-Anleihen: Kursverluste weiten sich noch etwas aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im späten Handel ihre Kursverluste ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,78 Prozent auf 107,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,63 Prozent. Sie erreichte den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres.

Am Freitag hatten die Anleihekurse angesichts der kritischen Lage im Nahen Osten zugelegt. Trotz des iranischen Angriffs auf Israel vom Wochenende gaben die Kurse am Montag nach. Händler verwiesen auf das bisher zurückhaltende Vorgehen Israels. Auch international mehren sich die Appelle an Israel, auf den Angriff des Iran mit Zurückhaltung zu reagieren./jsl/bek/he