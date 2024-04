ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Renk mit 'Neutral' - Ziel 32,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk mit "Neutral" und einem Kursziel von 32,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Panzergetriebe-Herstellers sei eine attraktive Anlage, doch kurzfristig erscheine das Kurspotenzial begrenzt, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger hätten ihre Vorzüge bereits erkannt, weshalb sich der Kurswert seit dem Börsengang im Februar schon mehr als verdoppelt habe. Für Investoren, die auf den schnell wachsenden europäischen Verteidigungssektor setzen wollten, böten Leonardo und Babcock kurzfristig attraktivere Anlagemöglichkeiten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 00:15 / BST

