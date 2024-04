USA: Baubeginne geben kräftig nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Bauwirtschaft hat sich im März schwach entwickelt. Die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten fiel im Monatsvergleich kräftig um 14,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt allerdings auf einen starken Vormonat mit einem Plus von 12,7 Prozent. Analysten hatten mit einer Gegenbewegung gerechnet, allerdings im Schnitt nur ein Minus von 2,4 Prozent erwartet.

Die Baugenehmigungen gingen ebenfalls zurück, allerdings nicht so deutlich. Sie sanken auf Monatssicht um 4,3 Prozent. Erwartet wurde ein leichter Rückgang um 0,9 Prozent, nachdem im Vormonat ein Zuwachs von 2,3 Prozent verzeichnet wurde. Die Baugenehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und geben einen Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit./bgf/jsl/stk